奧斯卡最佳導演 獎落媽的多重宇宙雙人組

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）關家永（Daniel Kwan）、丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）今天在奧斯卡頒獎典禮中，以「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）抱走最佳導演大獎。

被暱稱為「丹丹」（The Daniels）的關家永和丹尼爾舒奈特，成為影史第3對拿下奧斯卡最佳導演獎的雙人組合，前兩組分別是1961年版「西城故事」（West Side Story）的羅勃懷斯（Robert Wise）、傑羅姆羅賓斯（Jerome Robbins），以及2007年上映的「險路勿近」（No Country for Old Men）幕後鬼才柯恩兄弟（Joel and Ethan Coen）。

「媽的多重宇宙」是關家永、丹尼爾舒奈特合作的第2部電影。拍攝音樂錄影帶起家的這兩人，首部大銀幕作品是「哈利波特」影星丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）主演的2016年黑色喜劇怪片「屍控奇幻旅程」（Swiss Army Man）。

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他們今天稍早已憑藉「媽的多重宇宙」抱回了最佳原創劇本獎。

本屆入圍奧斯卡最佳導演的除了關家永、丹尼爾舒奈特這對雙人組，還包括「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）的馬丁麥多納（Martin McDonagh）、「法貝爾曼」（The Fabelmans）的史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、「TÁR塔爾」（Tár）的陶德菲爾德（Todd Field）以及「瘋狂富作用」（Triangle of Sadness）的魯本奧斯倫（Ruben Ostlund）。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120313