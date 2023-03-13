更多編輯台推薦新聞：
2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

圖輯／經典賽台灣隊回顧 張育成滿貫砲全場敬禮、吳念庭林子偉開轟
運動

圖輯／經典賽台灣隊回顧 張育成滿貫砲全場敬禮、吳念庭林子偉開轟

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術
運動

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
楊紫瓊成奧斯卡首位亞裔影后 締造影史紀錄
首頁 / 娛樂

奧斯卡最佳導演 獎落媽的多重宇宙雙人組

2023/3/13 11:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）關家永（Daniel Kwan）、丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）今天在奧斯卡頒獎典禮中，以「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）抱走最佳導演大獎。

被暱稱為「丹丹」（The Daniels）的關家永和丹尼爾舒奈特，成為影史第3對拿下奧斯卡最佳導演獎的雙人組合，前兩組分別是1961年版「西城故事」（West Side Story）的羅勃懷斯（Robert Wise）、傑羅姆羅賓斯（Jerome Robbins），以及2007年上映的「險路勿近」（No Country for Old Men）幕後鬼才柯恩兄弟（Joel and Ethan Coen）。

「媽的多重宇宙」是關家永、丹尼爾舒奈特合作的第2部電影。拍攝音樂錄影帶起家的這兩人，首部大銀幕作品是「哈利波特」影星丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）主演的2016年黑色喜劇怪片「屍控奇幻旅程」（Swiss Army Man）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他們今天稍早已憑藉「媽的多重宇宙」抱回了最佳原創劇本獎。

本屆入圍奧斯卡最佳導演的除了關家永、丹尼爾舒奈特這對雙人組，還包括「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）的馬丁麥多納（Martin McDonagh）、「法貝爾曼」（The Fabelmans）的史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、「TÁR塔爾」（Tár）的陶德菲爾德（Todd Field）以及「瘋狂富作用」（Triangle of Sadness）的魯本奧斯倫（Ruben Ostlund）。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120313

#丹尼爾舒奈特
#關家永
#奧斯卡
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族