媽的多重宇宙導演台灣母親開明 默默付出扮推手【專訪】

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關家永（中）12日以「媽的多重宇宙」奪得奧斯卡最佳導演獎，與動畫師妻子克絲汀勒波（左，Kirsten Lepore）、母親關沈俊龍（右）合影。（關沈俊龍提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 112年3月16日

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（中央社記者尹俊傑紐約15日專電）「媽的多重宇宙」在影壇大放異彩，奧斯卡最佳導演關家永來自台灣的母親關沈俊龍是幕後推手。在她眼中，父母首重保護孩子、協助發掘興趣，子女做喜歡的事就更能堅持下去。

「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）由關家永（Daniel Kwan）與搭檔丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）編導，橫掃好萊塢頒獎季，在第95屆奧斯卡金像獎囊括最佳影片、導演、女主角、男配角、女配角、原創劇本、剪輯共7項大獎，成為最大贏家。

關沈俊龍美西時間12日在杜比劇院（Dolby Theatre）觀眾席見證35歲的兒子關家永和影后楊紫瓊、獲男配角的關繼威等人在好萊塢打拚多年的亞裔電影工作者登台領獎，今天在加州透過電話接受中央社專訪，暢談心得並回憶當年帶大關家永、協助他走向電影之路的往事。

談及看到兒子憑「媽」片獲獎瞬間有何感受，關沈俊龍說：「很高興，但也沒有熱淚盈眶。我覺得太快、太早了，而且他不像其他演員期待這一刻這麼久。」

關沈俊龍說，關家永的作品新奇、創造力強，「不小心」獲得廣泛關注，可能是觀眾看膩好萊塢傳統拍片方式，年輕人特別接受充滿感官刺激的新穎手法。但她認為，關家永與史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）等其他最佳導演入圍者相比，仍有不夠成熟的地方。

「媽的多重宇宙」以特效和跳躍的敘事手法，講述美國一名華裔移民探索其他宇宙拯救世界的冒險故事。卡司以東方面孔為主，在白人主導的好萊塢斬獲多項大獎，實屬難得。

「媽的多重宇宙」共同導演關家永母親關沈俊龍（左2）與憑本片在第95屆奧斯卡金像獎封后的楊紫瓊（中）及親友合影。（關沈俊龍提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 112年3月16日

關沈俊龍說，關家永固然很有天分，但「媽」片能拿到超乎她預期的7項奧斯卡獎，她認為有時勢造英雄的味道。亞裔前輩長年在好萊塢力爭上游，不容忽視。

她說：「我兒子的電影有點像坐在『快要爆發的火山上』，因為趨勢已經在那裡了。沒想到他剛好帶領趨勢，讓大家非常重視亞裔在好萊塢或影劇上的付出，也讓白人知道這群人一直被忽視。」

關家永12日獲獎後說，「媽的多重宇宙」是向如楊紫瓊片中角色能穿梭不同宇宙且多才多藝的母親致敬。關沈俊龍表示，的確在楊紫瓊飾演的母親身上看到一些自己的影子，尤其是多變的一面。對於在美國成長的兒子第2部長片就選擇亞裔移民母親題材，她很感動。

關家永與丹尼爾舒奈特搭檔編導的首部長片是2016年的「屍控奇幻旅程」（Swiss Army Man），2017年宣布籌拍「媽的多重宇宙」，相隔近5年才上映。

「媽的多重宇宙」有濃厚的科幻味，也花不少篇幅呈現亞洲父母和在西方社會成長的子女之間的摩擦。但這並非以關家永原生家庭為藍本。

關沈俊龍的觀念是「順著小孩的心」，盡可能讓子女掌握自主權，順著自己心意去過日子。就算孩子成年後想法與自己不同，她建議一、兩次後仍會放手讓小孩嘗試走自己的路，而非一味阻撓，反而造成親子溝通不良。

關沈俊龍說：「摔跤必須是他們自己摔。我不喜歡強迫小孩，阻止他們做他們想做的事。」

家中4名子女中，關家永排第二，年紀輕輕就展現編導長才，但他並非從小就往這條路發展。

關沈俊龍回憶說，關家永小學一年級文章寫得很好，隔年卻寫出有如肥皂劇「沒頭沒尾沒意義」的文章，令她很心痛，覺得抹煞一個小孩的天分。她因而決定讓關家永在家自學2年，之後讀教會學校，在小團體中成長多年。

「媽的多重宇宙」共同導演關家永的母親關沈俊龍（中）與憑本片拿下奧斯卡最佳男配角的關繼威（左2）合影。（關沈俊龍提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 112年3月16日

關家永從小愛讀小說，想像力豐富，但關沈俊龍形容，關家永跨入藝術領域前「一直有點找不到路」，被逼做不喜歡的事情時就像「廢物」。

關家永在康乃狄克大學（UConn）念一年級時，關沈俊龍建議他轉到波士頓愛默生學院（Emerson College）念電影，但關家永認為只有非常棒的人才能去學影劇，而他覺得自己不夠好，無法勝任。關沈俊龍苦口婆心，好不容易說服他申請轉校，最後獲愛默生學院錄取，開啟他樂在其中的電影之路。

如今關家永在好萊塢闖出名號，關沈俊龍說：「做母親最重要的就是幫小孩找到人生目標，或是最適合小孩做的事。他能把這當成事業又出類拔萃，我覺得挺高興的。」

關沈俊龍會這麼想，與個人經歷密切相關。

在台北長大的她當年為國立台灣大學招牌念了自己不愛的圖書資訊學系，1980年移民美國後選擇的電腦相關學系也不符自己興趣。因此，她重視的是幫子女發掘他們喜歡的事，在這條路勇敢走下去，人生才不會有遺憾。

關沈俊龍曾為照顧子女而放棄事業，4名子女獨立後才重新投入職場。65歲的她目前在紐約經營多家餐廳，暫時沒有退休的打算。

當年為陪伴子女成長而犧牲事業，如今看來一切值得。關沈俊龍說：「小孩必須在社會上變成一個對自己負責的人，無論事業或感情，各方面都要獨立。能在社會上做個好公民，將來有好的家庭，能教出這樣的小孩，我就覺得非常好，其他都是加分的。」（編輯：張芷瑄）1120316