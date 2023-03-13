更多編輯台推薦新聞：
張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎
娛樂

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術
運動

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽澳洲8比3殺退捷克首闖8強 韓國遭淘汰
首頁 / 娛樂
2023奧斯卡
新聞專題
2023奧斯卡5/42
首頁 / 娛樂

楊紫瓊締造影壇歷史 母親用一句大馬口號鼓勵她

2023/3/13 15:51（3/13 16:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
華裔女星楊紫瓊在奧斯卡封后，寫下新猷。（美國影藝學院提供）
華裔女星楊紫瓊在奧斯卡封后，寫下新猷。（美國影藝學院提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社吉隆坡13日綜合外電報導）華裔女星楊紫瓊在奧斯卡封后，寫下新猷。在得獎名單公布前，楊紫瓊正在與年逾8旬的母親視訊，媽媽用一句馬來西亞口號鼓勵她：「馬來西亞辦得到！」（Malaysia boleh!）

法新社報導，楊紫瓊贏得奧斯卡影后殊榮後，母親譚慧珍對記者說，「我很高興…我以我的女兒為榮。她非常努力」。

「我很快就會打電話給她，要她回來（馬來西亞）一起慶祝。下個月是我生日。」

譚慧珍和其他親友聚集在吉隆坡一家電影院觀看奧斯卡頒獎典禮現場直播，當最佳女主角得主出爐的那一刻，現場響起熱烈歡呼聲，大家相互擁抱，並落下喜悅的淚水。

楊紫瓊的侄女薇琪（Vicki）說：「這真是個令人瞠目結舌的時刻。我激動地無法言語，我哭了。一切發生得太快了。我們很高興她獲勝了，姑姑贏了。」

她說：「我們一直告訴她：『妳會贏…妳會和小金人一起站在舞台上』。」

現年60歲的馬來西亞華裔女演員楊紫瓊憑藉在怪誕科幻喜劇片「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）中的精湛演技，擊敗了呼聲也很高的好萊塢巨星凱特布蘭琪（Cate Blanchett）。與楊紫瓊一同入圍第95屆奧斯卡最佳女主角獎的凱特布蘭琪在古典音樂心理劇情片「TÁR塔爾」（Tar）中，飾演一位野心勃勃的女性首席指揮家。

楊紫瓊的一名粉絲說：「她不僅是馬來西亞的驕傲，也是亞洲的驕傲。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1120313

#楊紫瓊
#譚慧珍
#凱特布蘭琪
延伸閱讀
第95屆奧斯卡金像獎得獎名單楊紫瓊臥虎藏龍星路大開 奧斯卡封后肯定40年演藝路布蘭登費雪登奧斯卡影帝 一掃影壇沉寂10年陰霾關繼威淚奪奧斯卡男配角 從難民營一路挺進直喊這就是美國夢
楊紫瓊
楊紫瓊獲奧斯卡最佳女主角 香港官員祝賀奧斯卡紅毯鬥豔 楊紫瓊流蘇戰袍、范冰冰深V立體造型禮服吸睛
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
印度電影雙雄起義主題曲 獲奧斯卡原創歌曲獎[影]