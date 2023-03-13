媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後靈魂人物：這部片是獻給台灣父母的情歌

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「媽的多重宇宙」奪下奧斯卡最佳影片、最佳導演、女主角、男配角、女配角、原創劇本、剪輯等7項大獎。圖左起為製片人王慶、導演關家永與丹尼爾舒奈特。（美國影藝學院提供）

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（中央社記者林宏翰洛杉磯12日專電）「媽的多重宇宙」在奧斯卡大放異彩，導演關家永說，電影向來自台灣的媽媽致敬，製片人王慶說「這部片是我們獻給台灣父母的情歌」。

「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）在95屆奧斯卡成為最大贏家，囊括最佳影片、最佳導演、女主角、男配角、女配角、原創劇本、剪輯等7項大獎。

導演關家永、王慶領獎之後，到後台接受超過200名美國及國際記者聯訪，回覆中央社記者提問時，各自談到台灣父母對自身從影之路與這部電影的影響。

母親來自台灣的關家永（Daniel Kwan）是電影的靈魂人物之一。他與丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）聯手，拿下奧斯卡最佳導演、最佳原創劇本大獎、最佳影片。

現年35歲的關家永在美國麻州長大，出身移民家庭，父親是香港人、母親是台灣人。中央社記者向關家永提問：「你的媽媽來自台灣，這是一部關於母親的電影，能不能向我們說說你的母親是個怎麼樣的人？」

另一名得獎導演丹尼爾舒奈特在一旁起鬨：「我們應該帶她來這裡受訪，她今晚也在奧斯卡現場。」關家永說，媽媽現在一定在會場某處開心得跑來跑去，慶祝兒子得獎。

關家永談到自己的台灣媽媽熱情充沛，就像楊紫瓊飾演的主角在電影中穿梭不同的宇宙，多才多藝。

他說，媽媽對很多事情都充滿熱情，隔幾年就會愛上不一樣的事情，總是在追逐新的夢想，「她總是可以做得很好，覺得無聊的時候，就找下一件事來做」。

「她很坦白跟我說，她從來沒有真正想要當一個母親。」講到媽媽有一次坦承心境，關家永笑說，這句話講得這麼直接，真是很亞洲父母。

關家永深知，媽媽這句話背後，代表這麼多年來她為了子女犧牲奉獻。他把自己能走上電影路並獲獎，歸功於媽媽一路以來鼓勵他創作、說故事。

關家永向記者分享一個媽媽經常掛在嘴邊的故事。他說媽媽有一年讀了他寫的一篇故事，感到很驚慌，因為她覺得這一篇比起一年前寫的故事變得更糟，她說「喔不，我的說故事高手快被學校給弄死了」。

「媽的多重宇宙」12日在奧斯卡大放異彩，抱回7項大獎。（美國影藝學院提供）

為了不讓學校壓抑關家永的創造力，媽媽決定讓他在家自學，自己擔當家庭老師。關家永說：「當時我不知道為什麼她要這麼做，現在很明顯得到了回報。」

「媽的多重宇宙」製片人王慶（Jonathan Wang）用華語向記者說：「我爸也是台灣人。」

「媽的多重宇宙」得到奧斯卡最高榮譽「最佳影片」時全體上台，王慶代表致詞。他的得獎感言談到，這座獎要獻給父親，雖然父親就像許多移民父母一樣，英年早逝，「他會為我感到驕傲，不只是因為得獎，更因為我用他教我的方式拍了這部電影」。

王慶向中央社記者分享，電影中「料理浣熊」的笑點靈感就是來自爸爸。他說父親是最典型的台灣爸爸，熱愛看電影，但總是把電影的名字搞錯。

王慶說：「這部電影基本上就是一首獻給我們台灣父母的情歌。」他也提到在美國南方長大的導演丹尼爾舒奈特，電影同時也是獻給南方父母的情歌，「天下的父母都是一樣的，雖然這是一部關於移民的故事，但普天下父母都有某些共同點」。（編輯：韋樞）1120313

楊紫瓊12日不負眾望，憑「媽的多重宇宙」成為第一位登上奧斯卡影后的亞洲演員。（美國影藝學院提供）