楊紫瓊臥虎藏龍星路大開 奧斯卡封后肯定40年演藝路

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馬來西亞女星楊紫瓊（中）在電影「媽的多重宇宙」中造型多變，精湛演技也讓她橫掃獎季，成為首名登上奧斯卡影后的亞裔演員。（双喜提供）中央社記者王心妤傳真 112年3月13日

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（中央社記者王心妤台北13日電）擁有功夫女王美譽的華裔演員楊紫瓊憑「媽的多重宇宙」封奧斯卡影后，而她和台灣導演李安合作的「臥虎藏龍」不僅是生涯經典代表作，也是讓她成功打進美國市場關鍵。

「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）橫掃獎季，楊紫瓊也憑這部作品摘下美國國家評論協會最佳女主角獎、金球獎音樂喜劇類最佳女主角、美國演員工會獎最佳女主角和獨立精神獎最佳主角演出等。

回顧楊紫瓊經典角色，不只跟演員成龍合作奠定動作女星基礎，在「臥虎藏龍」中古典女俠形象更是經典。楊紫瓊曾分享，拍「臥虎藏龍」是她最難忘、最開心、最痛苦也最感動的經驗。

楊紫瓊表示，當時還沒看過「臥虎藏龍」劇本就決定推光戲約苦等2年，沒想到一開拍，一場動作戲就受傷，前十字韌帶撕裂，當時她先回美國手術再回片場拍攝。

楊紫瓊回憶，最後那場戲抱著演員周潤發時，其實腳還被木箱固定住，且須被吊高高，「那個姿勢真的很可笑，但我的內心是很激動的」。

2000年7月6日，李安（左2）及周潤發（右1）、楊紫瓊（右2）、張震（左1）來台宣傳「臥虎藏龍」。（中央社檔案照片）

李安也曾分享，楊紫瓊當時抱著周潤發的戲流的眼淚都是真的，幾個月拍攝壓力與壓抑，都在那一刻釋放；見到他們的演出，他事後也躲起來哭了15分鐘。

至於「臥虎藏龍」動作戲，「紐約時報」曾寫道，楊紫瓊在周潤發、演員章子怡及張震等人中鋒芒最健，但直到「媽的多重宇宙」，楊紫瓊才正確被塑造為備受尊崇的國際巨星，得以完全施展拳腳。

「媽的多重宇宙」角色是楊紫瓊曾演過角色的集大成之作，一舉成為奧斯卡獎首名亞洲華人影后，不只是對單一作品的讚賞，更是對楊紫瓊40年演員路的肯定。（編輯：龍柏安）1120313

楊紫瓊12日憑「媽的多重宇宙」成為第一位登上奧斯卡影后的亞裔演員。（路透社）

影片來源：台北双喜電影 A Really Happy Film -Taipei