奧斯卡紅毯鬥豔 楊紫瓊流蘇戰袍、范冰冰深V立體造型禮服吸睛
（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）第95屆奧斯卡頒獎典禮今天登場，好萊塢群星相繼現身香檳色的星光紅毯，封后呼聲極高的華裔女星楊紫瓊、澳洲女星凱特布蘭琪等女星陸續到場，爭奇鬥豔、絕美吸睛。
以「女打仔」之姿閃耀好萊塢的楊紫瓊憑藉「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）入圍最佳女主角今天以一襲多層次的迪奧（Dior）純白流蘇薄紗長禮服現身，搭配銀色髮飾與鑽石耳環，優雅貴氣。
即將與楊紫瓊在最佳女主角獎正面對決的凱特布蘭琪（Cate Blanchett）身穿藍色亮面上衣搭配魚尾落地黑裙，盤起一頭金髮，充分展現抱回小金人的氣勢。
過去曾以「神鬼傳奇」系列電影深植人心布蘭登費雪（Brendan Fraser）以「我的鯨魚老爸」（The Whale）再度重回影迷懷抱，他身穿黑色西裝現身紅毯，今晚封王呼聲相當高。
在今年頒獎季拿獎拿到手軟的關繼威同樣以黑色西裝亮相，一甩多年來苦無演出機會陰霾的他，今晚也順利奪下最佳男配角獎。
以「我的鯨魚老爸」入圍最佳女配角的亞裔演員周洪（Hong Chau）選穿義大利時尚品牌普拉達（Prada）的粉色鍛面微高領連身長裙登場，身後綴有一條長長的黑色羽毛裝飾搭配白色腕錶，頭髮乾淨地向後紮起，氣質絕佳。
同樣入圍最佳女配角獎的64歲資深好萊塢女星潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）身穿Dolce & Gabbana裸色亮片長袖禮服，簡約剪裁加上豐富細節，極具巧思。
韓裔女演員吳珊卓（Sandra Oh）身穿義大利設計師瓦利（Giambattista Valli）的橙色禮服登場，搭配超醒目的珠寶，成為今晚一抹難以忽視的亮點。
即將出演迪士尼電影「小美人魚」真人版的荷莉貝利（Halle Bailey）身穿一襲淺藍色的Dolce & Gabbana禮服，搭配閃耀的鑽石項鍊及耳環，宛如海面上的粼粼波光，青春又不失俏皮。
中國女星范冰冰選穿閃亮的深V銀色搭綠色禮服，立體剪裁造型非常醒目，配上綠色耳環，美艷吸睛。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1120313
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