奧斯卡紅毯鬥豔 楊紫瓊流蘇戰袍、范冰冰深V立體造型禮服吸睛

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第95屆奧斯卡頒獎典禮12日登場，入圍最佳女主角的楊紫瓊以一襲多層次純白流蘇薄紗長禮服現身，搭配銀色髮飾與鑽石耳環，優雅貴氣。（美聯社）

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）第95屆奧斯卡頒獎典禮今天登場，好萊塢群星相繼現身香檳色的星光紅毯，封后呼聲極高的華裔女星楊紫瓊、澳洲女星凱特布蘭琪等女星陸續到場，爭奇鬥豔、絕美吸睛。

以「女打仔」之姿閃耀好萊塢的楊紫瓊憑藉「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）入圍最佳女主角今天以一襲多層次的迪奧（Dior）純白流蘇薄紗長禮服現身，搭配銀色髮飾與鑽石耳環，優雅貴氣。

即將與楊紫瓊在最佳女主角獎正面對決的凱特布蘭琪（Cate Blanchett）身穿藍色亮面上衣搭配魚尾落地黑裙，盤起一頭金髮，充分展現抱回小金人的氣勢。

過去曾以「神鬼傳奇」系列電影深植人心布蘭登費雪（Brendan Fraser）以「我的鯨魚老爸」（The Whale）再度重回影迷懷抱，他身穿黑色西裝現身紅毯，今晚封王呼聲相當高。

在今年頒獎季拿獎拿到手軟的關繼威同樣以黑色西裝亮相，一甩多年來苦無演出機會陰霾的他，今晚也順利奪下最佳男配角獎。

中國女星范冰冰選穿閃亮的深V銀色搭綠色禮服，立體剪裁造型非常醒目。（美國影藝學院提供）

以「我的鯨魚老爸」入圍最佳女配角的亞裔演員周洪（Hong Chau）選穿義大利時尚品牌普拉達（Prada）的粉色鍛面微高領連身長裙登場，身後綴有一條長長的黑色羽毛裝飾搭配白色腕錶，頭髮乾淨地向後紮起，氣質絕佳。

同樣入圍最佳女配角獎的64歲資深好萊塢女星潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）身穿Dolce & Gabbana裸色亮片長袖禮服，簡約剪裁加上豐富細節，極具巧思。

韓裔女演員吳珊卓（Sandra Oh）身穿義大利設計師瓦利（Giambattista Valli）的橙色禮服登場，搭配超醒目的珠寶，成為今晚一抹難以忽視的亮點。

即將出演迪士尼電影「小美人魚」真人版的荷莉貝利（Halle Bailey）身穿一襲淺藍色的Dolce & Gabbana禮服，搭配閃耀的鑽石項鍊及耳環，宛如海面上的粼粼波光，青春又不失俏皮。

中國女星范冰冰選穿閃亮的深V銀色搭綠色禮服，立體剪裁造型非常醒目，配上綠色耳環，美艷吸睛。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1120313

凱特布蘭琪身穿藍色亮面上衣搭配魚尾落地黑裙，盤起一頭金髮展現氣勢。（美國影藝學院提供）

亞裔演員周洪選穿義大利時尚品牌普拉達的粉色鍛面微高領連身長裙登場。（美國影藝學院提供）

潔美李寇蒂斯身穿Dolce & Gabbana裸色亮片長袖禮服。（美國影藝學院提供）

韓裔女演員吳珊卓身穿義大利設計師瓦利的橙色禮服登場，搭配超醒目的珠寶。（美國影藝學院提供）

荷莉貝利身穿一襲淺藍色的Dolce & Gabbana禮服，搭配閃耀的鑽石項鍊及耳環。（美國影藝學院提供）