俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）經典戰爭小說改編、傳達反軍國主義訊息的德國電影「西線無戰事」（All Quiet on the Western Front），今天在奧斯卡頒獎典禮勇奪最佳國際影片獎。

德國作家芮瑪克（Erich Maria Remarque）的小說出版迄今近一個世紀，Netflix出品的「西線無戰事」在這個頒獎季奪獎無數，今天更一舉拿下奧斯卡小金人。

「西線無戰事」本屆奧斯卡入圍9項，包括壓軸的最佳影片大獎，是首部角逐最佳影片的德語片。

上一次有德國片贏得最佳國際影片獎（舊稱最佳外語片獎），是在2007年盛會脫穎而出的「竊聽風暴」（The Lives of Others）。

52歲導演愛德華柏格（Edward Berger）今天接過獎座時特別感謝片中主角、奧地利舞台劇演員菲利克斯卡默勒（Felix Kammerer），讚揚他在生涯銀幕處女秀的表現。他說：「沒有你，我們今天不會站在這裡。」

俄羅斯全面入侵烏克蘭1年多，德國聯邦文化部長羅斯（Claudia Roth）上個月在「西線無戰事」奪下7座英國影藝學院電影獎（BAFTA）獎座時說，這部片「很讓人遺憾，是在恰當的時間所推出的恰當作品」。

她說：「它以令人痛心的方式，闡述一場歐洲中心戰爭的恐怖…片中震撼的影像讓人難以忘記。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1120313