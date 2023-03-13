布蘭登費雪登奧斯卡影帝 一掃影壇沉寂10年陰霾

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布蘭登費雪12日以「我的鯨魚老爸」獲頒奧斯卡金像獎最佳男主角獎。（路透社）

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）布蘭登費雪（Brendan Fraser）沉寂12年後，再度於「我的鯨魚老爸」（The Whale）擔綱主角，表現精湛，今天獲頒奧斯卡金像獎最佳男主角獎。

「我的鯨魚老爸」2022年9月全球首映以來，54歲布蘭登費雪的演出即被譽為個人生涯代表作，如今順利在美國影壇最高榮譽奧斯卡獎頒獎典禮登上影帝。

影片來源：GaragePlay 車庫娛樂

布蘭登費雪過去曾是好萊塢一線男星，主演的電影包括1997年的「森林泰山」（George of the Jungle），以及1999至2008年的「神鬼傳奇」（Mummy）三部曲。

他也出演過一些嚴肅的題材，包括1998年「眾神與野獸」（Gods and Monsters）、2002年「沉靜的美國人」（The Quiet American）以及2004年「衝擊效應」（Crash）。

然而，多年拍戲生涯導致他全身是傷，脊椎、膝蓋、聲帶都需要手術，因此2000底時開始減少接片。

除了身體亮紅燈，布蘭登費雪曾說，他2003年夏天遭好萊塢外籍記者協會（HFPA）前會長畢爾克（Philip Berk）毛手毛腳，也是他消失影壇這麼久的一個因素。90歲的畢爾克否認指控。

布蘭登費雪2018年在反性侵「我也是」（Me Too）運動正炙之際，對外透露2003年的這起往事。他表示，這件事讓他「責備自己，心理飽受煎熬」，還「告訴自己『這沒什麼，這個人伸出手摸了一下』而已」。但他說：「這讓我愈來愈孤僻。」

他說，「我也是」運動幫助他有了站出來提出指控的勇氣。「我之所以出面，是因為我看到這麼多的朋友、同事是多麼勇敢的站出來說出實情。」

他1月贏得影評人大獎（Critics' Choice Awards）時形容，沉寂這段時間有如「在荒野」之中，並感謝「我的鯨魚老爸」導演戴倫亞洛諾夫斯基（Darren Aronofsky）「找到了我」。

今年與布蘭登費雪一起角逐影帝寶座的影星都是首次入圍，包括「貓王艾維斯」（Elvis）的奧斯汀巴特勒（Austin Butler），「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）的柯林法洛（Colin Farrell），「日麗」（Aftersun）的保羅麥斯卡爾（Paul Mescal），以及「倫敦生之慾」（Living）的比爾奈伊（Bill Nighy）。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120313