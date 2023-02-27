媽的多重宇宙稱霸美演員工會獎 亞裔演員樂翻天

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（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）怪誕科幻喜劇片「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once）持續主宰今年好萊塢頒獎季，今天幾乎橫掃美國演員工會獎（Screen Actors Guild）電影類獎項。

綜合法新和美聯社報導，「媽的多重宇宙」的楊紫瓊獲頒最佳女主角獎，關繼威拿下最佳男配角獎，潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）也在女配角獎項爆冷擊敗事前最被看好得獎的「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）女星安琪拉貝瑟（Angela Bassett）。

「媽的多重宇宙」卡司之一的94歲老牌演員吳漢章（James Hong）成了今晚盛會最大亮點，他上台領取地位相當於「最佳影片獎」的最佳卡司獎時表示，好萊塢過去一度雇白人演員並以「用膠帶貼起眼角」來演出主要亞洲角色，因為當時的製作人以為「亞洲人不夠好，撐不起票房」。

他說：「如今看看我們。」這席話贏得現場熱烈掌聲。

「媽的多重宇宙」演員陣容以亞裔為多數，其他得獎者同樣提及了好萊塢在種族多元的問題。

楊紫瓊說：「這不光是我，也是獻給每一個外表跟我一樣的小女孩。」

而對關繼威來說，他在1984年上映的「魔宮傳奇」（Indiana Jones and the Temple of Doom）之後，就因「苦無演出機會」而離開表演工作多年。他今天特別點出，他是這個獎項第一位亞裔得主。

「當我聽到結果，我馬上明白這一刻不再只屬於我一個人，而是屬於所有求變的人。」

潔美李寇蒂斯則提及最近討論度爆表的「星二代」（nepo baby）話題。星二代指的是業界權貴與巨星的子女，透過裙帶關係讓自己事業有較好的優勢。

潔美李寇蒂斯的父母分別是「逃獄驚魂」的湯尼寇蒂斯（Tony Curtis）以及「驚魂記」的珍娜李（Janet Leigh）。她今天上台時說：「我知道諸位看到我，心裡想著，『啊就星二代唄，她才會站在台上』。我明白。」

「可是事情的真相是我64歲了，而這實在太美好。」她高舉獎座，贏得在場人士滿堂彩。

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布蘭登費雪（Brendan Fraser）以「我的鯨魚老爸」（The Whale）獲頒最佳男主角獎；他是今晚在電影類別中，唯一不是以「媽的多重宇宙」得到演技獎的影星。

美國演員工會獎被視為最可靠的奧斯卡風向球。由於演員在奧斯卡主辦單位美國影藝學院占比最大，他們的選擇也因此最具分量。去年，「樂動心旋律」（CODA）就是在美國演員工會獎大放異彩後，接著在奧斯卡拿下最佳影片大獎；亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）、威爾史密斯（Will Smith）、潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）以及特洛伊科特蘇爾（Troy Kotsur）也都是先奪美國演員工會獎，再順利抱回小金人。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120227