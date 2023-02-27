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第29屆美國演員工會獎 媽的多重宇宙大贏家

2023/2/27 11:53
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（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards, SAG）今天揭曉得獎名單，「媽的多重宇宙」抱走4獎，包括楊紫瓊的最佳女主角獎，成了最大贏家。

美國演員工會獎電影類得獎名單是美西時間3月12日登場的奧斯卡金像獎頒獎典禮重要風向球，以下為得獎名單。

●電影類：

－最佳卡司獎：「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）

－最佳男主角獎：布蘭登費雪（Brendan Fraser）／「我的鯨魚老爸」（The Whale）

－最佳女主角獎：楊紫瓊／「媽的多重宇宙」

－最佳男配角獎：關繼威（Ke Huy Quan）／「媽的多重宇宙」

－最佳女配角獎：潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）／「媽的多重宇宙」

－最佳特技演出：「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）

●電視類：

－劇情類最佳卡司獎：「白蓮花大飯店」（The White Lotus）

－喜劇類最佳卡司獎：「小學風雲」（Abbott Elementary）

－劇情類最佳男主角獎：傑森貝特曼（Jason Bateman）／「黑錢勝地」（Ozark）

－劇情類最佳女主角獎：珍妮佛庫里姬（Jennifer Coolidge）／「白蓮花大飯店」

－喜劇類最佳男主角獎：傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）／「大熊餐廳」（The Bear）

－喜劇類最佳女主角獎：珍史瑪特（Jean Smart）／「天后與草莓」（Hacks）

－電視電影或迷你影集類最佳男主角獎：山姆艾略特（Sam Elliott）／「1883」（1883，暫譯）

－電視電影或迷你影集類最佳女主角獎：潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）／「喬治與坦咪」（George & Tammy，暫譯）

－最佳特技演出：「怪奇物語」（Stranger Things）（譯者：蔡佳敏）1120227

#楊紫瓊
#美國演員工會獎
# SAG
楊紫瓊
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