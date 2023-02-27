媽的多重宇宙稱霸美演員工會獎 楊紫瓊激動爆粗口

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（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）華裔演員楊紫瓊主演的「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once）在美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards）頒獎典禮大捷，她在台上激動得連爆粗口。

「紐約郵報」（New York Post）報導，楊紫瓊在今晚的頒獎典禮上獲頒最佳女主角獎，成為第1位獲得這個獎項的亞洲女演員。

主辦單位也證實，「媽的多重宇宙」抱走4項大獎，是史上單一作品獲頒最多美國演員工會獎獎項的電影。

楊紫瓊上台領獎時難掩興奮地說：「我覺得我一開口，心臟就會爆炸。」她在得獎感言中數度爆粗口，博得諸多笑聲。

她感謝美國演員工會頒獎給她，聲稱評審「明白來到台上意味著什麼」。

60歲的楊紫瓊說：「你們每個人都走過這段旅程，明白那些起起伏伏、高潮和低潮，但最重要的是，我們從未放棄。我很感謝你們的愛與支持。」

她激動地說：「我知道自己是和巨星一較高下，這是當然的。」「媽的！去他的！」

楊紫瓊說，這座獎項不只屬於她一個人，也屬於「每一個看起來像我這樣的小女孩」。她對自己今晚能出席盛會表達了感恩之心。

參演同片的女星潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）稍早奪得最佳女配角獎，她特別向楊紫瓊致意，並在上台領獎前給了楊紫瓊一個吻。

潔美李寇蒂斯在台上帶動呼喊楊紫瓊的英文名字Michelle Yeoh，表達她對楊紫瓊的愛，還說她決定接演「媽的多重宇宙」，就是因為楊紫瓊。

這部電影橫掃今年美國演員工會獎大獎，抱回相當於最佳影片獎的「最佳卡司獎」；華裔演員關繼威也創下歷史，抱走最佳男配角獎，成為第一位獲頒這座獎項的亞洲男星。

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關繼威說：「這對我而言真的是很興奮的一刻。最近有人告訴我，如果我今晚得了獎，會是得到這座獎項的第一位亞洲演員。我一聽到，馬上就意識到這一刻不再屬於我一個人，也屬於每一個曾經要求改變的人。」

他還說：「我一度暫別演員身分，是因為機會太少，而今晚我們歡聚一堂。現在這番光景比起從前大不相同。謝謝你們每一個對改變作出貢獻的人。非常感謝美國演員工會給予這項聲望非常、非常高的榮耀。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1120227