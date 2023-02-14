奧斯卡午宴湯姆克魯斯成人氣王 馬拉拉也難擋魅力

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（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）今天在近200位奧斯卡入圍者齊聚一堂、彼此打量的年度午宴中，證明自己「好萊塢最後一位真正電影明星」稱號不假。

法新社報導，在加州比佛利山的這場午宴雖有大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、女星凱特布蘭琪（Cate Blanchett）等滿坑滿谷的A咖人物，湯姆克魯斯吸引力依舊高人一等。一場午宴下來，無論是好萊塢大亨還是諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai），都等著和他寒暄哈拉。

湯姆克魯斯今年是以「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）製片身分入圍奧斯卡獎。這部他自己領銜演出的動作大片，在奧斯卡金像獎頒獎典禮上抱回最佳影片獎的呼聲愈來愈高。

湯姆克魯斯告訴法新社說：「這真是令人難以置信…我只不過是想把觀眾拉回電影院。」不過他承認，「這很讓人愉快」。

在巴基斯坦爭取女性教育權成名的馬拉拉，今天以紀錄短片「家門口的陌生人」（Stranger at the Gate，暫譯）執行製作人身分出席午宴，她見到阿湯哥後直呼「好不真實」。

她告訴法新社說：「我以前曾在銀幕上看過他，現在卻見到他本人。」

今年奧斯卡入圍名單看得到「捍衛戰士：獨行俠」、「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）及「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）等賣座強片，推升了奧斯卡頒獎典禮轉播收視率止跌反升的希望。

最被專家看好拿下最佳影片大獎的作品，是卡司以亞裔為主的科幻片「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once）。「媽」片今年共入圍11項，傲視群雄，該片工作人員今天在午宴獲得在場人士最大聲歡呼。

「媽」片主角、角逐本屆奧斯卡影后的楊紫瓊開玩笑說，「我們付了不少錢讓他們這樣歡呼」，還說這部獨立片能有這麼大的成功是「美夢成真」。

第95屆奧斯卡頒獎典禮將在美國時間3月12日登場。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120214