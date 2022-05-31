捍衛戰士2無懼中國審查 彭博：好萊塢高層不想再忍

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好萊塢男星湯姆克魯斯主演的電影「捍衛戰士：獨行俠」，25日在台上映後好評不斷，5天票房飆破新台幣8150萬元。（UIP提供）

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（中央社台北31日綜合外電報導）好萊塢鉅片「捍衛戰士」續集重現中華民國國旗，令台灣觀眾叫好。彭博分析該畫面反映出有些好萊塢高層對於北京的審查不想再忍，且本片預料不會在中國上映。

「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）正在全球熱映，該片2019年釋出的預告，曾挨批屈服於中國的政治要求，因為1986年首集「捍衛戰士」（Top Gun）中，男主角湯姆克魯斯（Tom Cruise）身穿的外套上繡有中華民國、日本、美國國旗與聯合國旗幟，續集預告片中的中華民國與日本國旗卻不見了。

不過「捍衛戰士：獨行俠」正式上映時，「青天白日滿地紅」於片中再現，而這次罕見大轉彎至今未獲解釋。

彭博分析，好萊塢過去即曾屈服於中國審查機關的壓力，移除可能冒犯中國的畫面與對話，但「捍衛戰士：獨行俠」放回中華民國國旗的決定顯示，至少有些好萊塢高層在面對中國審查時可能選擇改變作法。

前電影界主管芬頓（Chris Fenton）曾撰寫「餵食中國龍：好萊塢、NBA和美企面臨的萬億美元難題」（Feeding the Dragon: Inside the Trillion Dollar Dilemma Facing Hollywood, the NBA, & American Business，暫譯）一書，他表示：「好萊塢正在反制，這個市場不再值得為了去討好中國審查人員而自找麻煩。」

「捍衛戰士：獨行俠」在陣亡將士紀念日（Memorial Day）週末假期海撈約1億2400萬美元，高居北美票房之首。彭博指出，本片預料不會在中國上映；中國社群媒體上一些關注電影的帳號，也把評論聚焦在電影票房亮眼。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）之前引述知情人士報導，中國騰訊控股有限公司曾投資這部由派拉蒙影業（Paramount Pictures）製作且成本高達1億7000萬美元的電影，後來因為擔心本片頌揚美軍會激怒北京而退出。

知情人士還說，預告片內中華民國國旗消失，是根據騰訊一位出資人對於該片提出的建議，他擔心若不替換旗幟，中國審查機構批准這部電影上映的可能性會降低。

騰訊今天未立即回應彭博的置評請求。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110531

「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現。（圖取自vice新聞網頁vice.com）