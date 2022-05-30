美媒：捍衛戰士2頌揚美軍 騰訊怕惹怒中共退投資

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由湯姆克魯斯主演的好萊塢鉅片「捍衛戰士：獨行俠」在全球熱映。（圖取自facebook.com/TopGunMovie）

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（中央社紐約30日綜合外電報導）好萊塢鉅片「捍衛戰士：獨行俠」在全球熱映，有外媒指出，據悉中國騰訊公司擔心跟這一部頌揚美國軍隊的電影牽扯關係會引起中國共產黨高層震怒，因此騰訊退出這部電影的投資。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導， 娛樂產業充滿變數，1986年經典賣座片「捍衛戰士」（Top Gun）的續集「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）目前看來穩賺不賠，少有電影能比肩看齊。

2019年，中國騰訊控股有限公司簽署協議參與投資這部續集電影，並期望票房大賣。然而，上週末在北美地區上映的「捍衛戰士：獨行俠」並未獲得騰訊的任何資金，也未提及這間曾高調宣傳投資電影的中國企業。

分析其中原因，有知情人士透露，騰訊高層越來越擔心跟一部頌揚美軍的電影牽扯關係會引發中共高層震怒，因此退出這部派拉蒙影業（Paramount Pictures）製作且成本高達1億7000萬美元的電影。

這些知情人士還說，隨著美中關係每況愈下，與親美故事情節產生連結會造成負面影響。正是騰訊這項轉變，「捍衛戰士：獨行俠」從一部曾象徵中國和好萊塢關係不斷加深的電影，變成反映中美之間更廣泛緊張關係的最新例證。

在短短不到3年的時間內，中國企業高層從爭相競逐為好萊塢提供融資的機會，變成避之唯恐不及，同時，在其他西方企業眼中，中國也不再是一個擁有14億消費者的誘人成長市場，而是充滿變數、複雜難解。

影片來源：派拉蒙影片 官方頻道

這部續集電影還沒獲准在中國上映，先前已有一系列好萊塢鉅片沒能在中國市場放映。

騰訊是最積極進軍好萊塢的數間中國公司之一，曾投資「魔鬼終結者5：創世契機」（Terminator: Genisys）等大型預算電影。

熟悉「捍衛戰士：獨行俠」融資情況的人士透露，在退出投資前，騰訊原先拿出數百萬美元購買這部電影的12.5%股份。

2019年底，騰訊悄悄退出投資時，在中國經營的公司正面臨著承諾效忠中共的壓力，這是中國領導人習近平為收緊對國內企業的控制所採取的措施之一。

在2019年7月宣布共同出資拍攝「捍衛戰士：獨行俠」的儀式上，騰訊高調表示，會投資多部頌揚中共歷史和英雄主義的國產電影。

近年來，美中關係緊張打亂多部電影的發行計畫，包括迪士尼公司（Walt Disney）在2020年的真人翻拍版電影「花木蘭」（Mulan）。這部片因為在新疆地區拍攝而招致批評，當地官員被指控侵犯人權。

參與電影製作的人士透露，派拉蒙影業的高層原本認為，「捍衛戰士：獨行俠」有望獲得中國審查機構的批准並在當地影院上映，在中國票房總收入預計約有8000萬美元。

但派拉蒙影業高層現在並不指望這部電影會在中國上映，他們希望高於預期的美國票房收入可填補這個缺口。

華爾街日報的報導還提到，1986年的「捍衛戰士」中，男主角湯姆克魯斯（Tom Cruise）穿著一件外套，上頭印有包括日本和中華民國的國旗圖案。

不過，當「捍衛戰士：獨行俠」於2019年釋出預告片時，眼尖的觀眾注意到，湯姆克魯斯穿的外套上國旗圖案被換掉。

據一位知情人士說，這項改變是根據騰訊一位出資人對於該片提出的建議，這位出資人擔心，若不替換這些旗幟，中國審查機構批准這部電影上映的可能性會降低。

如今「捍衛戰士」續集在全球各地熱映，男主角湯姆克魯斯外套上重現「青天白日滿地紅」的中華民國國旗，令台灣觀眾叫好。

美國媒體形容這項轉變可能是本片最大膽的舉動，還有影評人稱好萊塢此舉前所未見，但這次罕見大轉彎至今未獲解釋。（編輯：陳彥鈞/核稿：楊昭彥）1110530