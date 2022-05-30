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捍衛戰士2北美首週末票房即破億 湯姆克魯斯刷新生涯紀錄[影]

2022/5/30 10:42（5/30 11:30 更新）
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湯姆克魯斯主演「捍衛戰士：獨行俠」北美上映週末票房破億，刷新他生涯紀錄。（圖取自facebook.com/ParamountTaiwan）
湯姆克魯斯主演「捍衛戰士：獨行俠」北美上映週末票房破億，刷新他生涯紀錄。（圖取自facebook.com/ParamountTaiwan）
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（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）從影生涯寫下重大里程碑，「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）成為他首部北美上映週末票房破億美元的作品。

美聯社和法新社報導，派拉蒙影業（Paramount Pictures）今天指出，59歲的湯姆克魯斯時隔36年推出的這部續集片北美上映3天估計海撈1.24億美元，且儘管未在中國或俄羅斯上映，海外收入也有1.24億美元，全球總票房來到2.48億美元。

今年落在30日的陣亡將士紀念日（Memorial Day）當天可能還會有更多現金入帳，根據預測，明天的長週末過後，「捍衛戰士：獨行俠」北美表現可能會破1.5億美元。

派拉蒙國內發行總裁阿隆松（Chris Aronson）說：「這樣的結果簡直是讚到荒謬、讚到過火。」他說：「我替大家感到開心，替公司、替湯姆（克魯斯）、替本片所有工作者開心。」

阿湯哥是全球數一數二的超級巨星，有些新聞標題甚至形容他是「最後的電影明星」，但他的作品並非以首週票房狂賣見長。

「捍衛戰士：獨行俠」之前，他最好的美加首週末票房成績是與史蒂芬史匹柏合作的2005年片「世界大戰」（War of the Worlds），有6400萬美元；次佳的是2018年的「不可能的任務：全面瓦解」（Mission: Impossible – Fallout），進帳6100萬美元。這並不表示他的作品長時間累積下來不賣座，只是上映週末的聲量沒有很驚天動地。

「捍衛戰士：獨行俠」的口碑也很強勁，在影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）拿下97%好評；觀影民眾男性占58%，且根據出口民調，影迷給這部片A+的CinemaScore評價。

「捍衛戰士：獨行俠」如今擠身COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行時代開片成績最佳電影之林。目前這個榜單仍以「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）居首，收入2.6億美元；「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）居次，進帳1.87億美元；「蝙蝠俠」（The Batman）第三，成績1.34億美元。

值得注意的是，「捍衛戰士：獨行俠」是當中唯一的非超級英雄片，吸引的年齡群十分龐大。根據估計，該片約55%觀眾年紀超過35歲。

阿隆松說：「超級英雄電影鎖定對象並不是所有人，捍衛戰士卻是。這就是它與其他片不同之處。」

據市場研究公司Comscore數據，27至29日的北美票房排名第2至第10名的電影為：

2. 「奇異博士2：失控多重宇宙」，1640萬美元。
3. 「開心漢堡店大電影」（The Bob's Burgers Movie），1260萬美元。
4. 「唐頓莊園：全新世代」（Downton Abbey: A New Era），590萬美元。
5. 「壞蛋聯盟」（The Bad Guys），460萬美元。
6. 「音速小子2」（Sonic the Hedgehog 2），250萬美元。
7. 「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once），250萬美元。
8. 「失落謎城」（The Lost City），180萬美元。
9. 「們」（Men），120萬美元。
10. 「F3」（F3: Fun and Frustration），100萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110530

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