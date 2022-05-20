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戰機呼嘯坎城替阿湯哥新片助陣 烏克蘭人心有餘悸

2022/5/20 16:05（5/20 16:10 更新）
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（中央社坎城19日綜合外電報導）出席法國坎城影展的烏克蘭人今天說，應禁止所有俄羅斯人參與這場盛會；他們還對好萊塢電影「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）宣傳用的戰機助陣橋段心有餘悸。

第75屆坎城影展今年給了烏克蘭電影一個表達平台，並禁止俄羅斯官方代表團出席，還在開幕式播放烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的影片訊息。

影展今天放映已故立陶宛籍紀錄片導演克維達拉維丘斯（Mantas Kvedaravicius）的遺作「馬立波城2」（Mariupolis 2，暫譯），他上個月在烏克蘭拍片時遇害，據說命喪俄軍之手。

法新社報導，這部紀錄片赤裸裸地呈現出烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol）居民在俄軍入侵後，於廢墟中絕望求生的情景。

但如此嚴肅的影片，在點亮坎城紅毯、更為壯觀的好萊塢電影對照下，有時顯得格格不入。

完成「馬立波城2」的團隊說，美國男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）新片「捍衛戰士：獨行俠」前一晚首映，法國空軍表演隊特別駕駛戰鬥機從空中呼嘯而過，這個場景令他們感到震驚。

克維達拉維丘斯的未婚妻比洛布洛娃（Hanna Bilobrova）說：「我當時和一位來自馬立波的製作人朋友在一起。她8年來都在經歷戰爭。」直到克維達拉維丘斯遇害為止，比洛布洛娃一直和他待在馬立波。

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比洛布洛娃說：「我們當時在陽台聽到噴射機飛行的聲音，我們差點趴下，但炸彈並沒有隨之而來。（我朋友）開始哭泣，她對自己的反應感到很丟臉；我說，沒什麼好丟臉的，我們都還活著。」

路透社報導，比洛布洛娃還說，很榮幸能呈現克維達拉維丘斯的最新作品。她強忍淚水表示：「影展紀念他身為電影工作者和人類學者的事蹟和作品，是很棒的事。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110520

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