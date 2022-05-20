更多編輯台推薦新聞：
波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻
政治

波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

阿湯哥紳士牽手凱特王妃 威廉王子被晾一旁

2022/5/20 18:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦19日綜合外電報導）湯姆克魯斯的新片「捍衛戰士2」今晚在倫敦特映，威廉王子與妻子凱特盛裝與會，阿湯哥在紅毯上紳士地牽起凱特的手，協助身穿長裙的凱特上階梯，正牌老公威廉王子被晾一旁。

1986年賣座片「捍衛戰士」的續集「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）晚間在倫敦列斯特廣場（Leicester Square）舉行特映會，40歲的凱特與39歲的威廉王子盛裝出席。

期間走紅毯時，阿湯哥展現風度牽起凱特王妃的手，協助她上階梯，威廉王子則走在旁邊。

這一幕有趣互動被攝影師捕捉下來，一名網友在推特上說：「湯姆克魯斯今晚真是一名完美的紳士！」

另一人回應這則推文，稱「湯姆克魯斯對（劍橋）公爵夫人展現風度。」

凱特今晚身穿露肩的羅蘭穆雷（Roland Mouret）黑白洋裝，搭配閃耀的鑽石耳環，讓許多王室粉絲讚美凱特實在「太美了」。

和妻子穿著搭配的威廉王子，則是穿著一身量身定製的燕尾服。

「捍衛戰士2」演員麥爾斯泰勒（Miles Teller）、珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）和喬漢姆（Jon Hamm）也出席盛會。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1110520

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族