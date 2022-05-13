湯姆克魯斯捍衛戰士2 影評讚不絕口

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影片來源：派拉蒙影片 官方頻道

（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）湯姆克魯斯（Tom Cruise）花了36年才重開戰鬥機，影評人今天表示，等了這麼久才等到「捍衛戰士」（Top Gun）重返大銀幕是值得的。

路透社報導，1986年賣座片「捍衛戰士」的續集「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）在電影評論網站爛番茄（Rotten Tomatoes）收集的76則評論中獲得96%正面評價。「捍衛戰士：獨行俠」將於5月27日在影院上映。

59歲的湯姆克魯斯在電影中再次扮演彼得米契爾（Pete Mitchell），這位自大的海軍飛行員因為喜歡挑戰權威而錯失晉升機會。這次代號「獨行俠」的彼得米契爾被要求訓練一群年輕戰鬥機飛行員，執行一項特殊任務。

美聯社專欄作家甘迺迪（Mark Kennedy）稱這部新電影是「如何製作續集電影的教科書典範」。

票房分析師估計捍衛戰士2將成為今年夏季最賣座電影之一。「捍衛戰士：獨行俠」原訂於2020年6月上映，但發行商派拉蒙影業（Paramount Pictures）在 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間多次延後上映時間。

BoxOffice Pro首席分析師羅賓斯（Shawn Robbins）估計，這部電影在5月底的陣亡將士紀念日週末可望在美國和加拿大創下1億美元票房。這將讓捍衛戰士2成為湯姆克魯斯職業生涯中上映首週票房最高的作品。

湯姆克魯斯正在世界各地參加電影宣傳活動。在聖地牙哥首映會上，他親自駕駛直升機飛到航空母艦上，場面壯觀。他將於下週參加法國坎城影展的放映會。

影評表示，這部電影有驚心動魄的飛行場景、情感故事線和配角的精彩表演，其中包括麥爾斯泰勒（Miles Teller），他扮演獨行俠已故搭檔「呆頭鵝」（Goose）的兒子。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110513