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捍衛戰士2放回中華民國國旗 影評：轉變前所未見

2022/5/29 16:42（5/29 17:16 更新）
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（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）「捍衛戰士」續集登上大銀幕，男主角湯姆克魯斯外套上重現中華民國國旗，令台灣觀眾叫好。美媒形容這項轉變可能是本片最大膽的舉動，還有影評人稱好萊塢此舉前所未見。

「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）穿著的經典外套，在1986年電影「捍衛戰士」（Top Gun）首集就曾出現，是紀念美軍巡洋艦加爾維斯敦號（USS Galveston）1963至1964年遠東巡弋任務，由於行經日本、台灣等國家，繡有中華民國、日本、美國國旗與聯合國旗幟。

但續集「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）2019年釋出的預告，卻撤換中華民國和日本的國旗，好萊塢因此挨批屈服於中國的政治要求。

不過，「捍衛戰士：獨行俠」本週全球上映時，中華民國和日本的國旗又回來了。台灣觀眾目睹「青天白日滿地紅」的中華民國國旗於片中再現，又驚又喜，而這次罕見大轉彎至今未獲解釋。

香港影評人何兆彬（Ho Siu Bun）告訴美媒VICE全球新聞（VICE World News），這種情況前所未見，大型製片公司對於迎合中國市場的作法從不遮掩，而且就算只是一個簡單場景，編輯費用仍非常高昂，所以沒人知道他們改回來的理由。

VICE指出，中國騰訊影業起初曾與派拉蒙影業（Paramount Pictures）攜手，作為本片的投資人和行銷夥伴。很多人認為預告片去除中華民國國旗，進一步證明中國正在影響外國電影製作，公司當時則未提供移除台灣與日本國旗的原因。

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但騰訊影業後來退出這份合約。「華爾街日報」（The Wall Street Journal）日前報導，本片製作涉及美國國防部，而且實際上是在為美國軍方宣傳，騰訊影業擔心中國領導人可能會不滿它與本片扯上關係。

「捍衛戰士：獨行俠」至今未提中國上映日期，而電影在其他地區播出後，有中國網友在微博嗆聲別讓本片賺到中國的錢，他們要去看盜版。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1110529

影片來源：派拉蒙影片 官方頻道
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