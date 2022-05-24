不可能的任務7預告釋出 阿湯哥騎車飛過峽谷[影]

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影片來源：派拉蒙影片 官方頻道

（中央社記者葉冠吟台北24日電）繼「捍衛戰士」續集後，好萊塢男星湯姆克魯斯另一經典電影「不可能的任務」系列新作「致命清算 第一章」釋出最新預告，片中近60歲的阿湯哥騎車飛過峽谷，持續帶給粉絲驚喜。

湯姆克魯斯（Tom Cruise）無人不知、無人不曉的系列電影「不可能的任務」（Mission: Impossible），繼1996年推出首集後，不但奠定他好萊塢動作巨星的地位，更是每部都有票房保證。

最新的續作、也是系列的第7部作品「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible–Dead Reckoning Part One），導演由曾執導2015年「不可能的任務：失控國度」和2018年「不可能的任務：全面瓦解」的克里斯多夫麥奎瑞（Christopher McQuarrie）擔任，不過電影卻因2020年爆發的COVID-19疫情，導致拍攝一波三折，上映不斷延期。

昨晚湯姆克魯斯飾演的經典特務角色「伊森杭特」，帶著老班底文雷姆斯（Ving Rhames）、賽門佩吉（Simon Pegg）、蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）、凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）等人，出現在首支電影預告，宣告將於2023年要和粉絲見面。

預告片中除了飛車追逐、火車搏鬥的畫面，年近60歲的阿湯哥也繼續超越自我，挑戰不可能的特技演出，讓粉絲驚喜連連，直呼：「阿湯哥還能拍動作片本身就是不可能的任務」、「只有阿湯哥能超越阿湯哥」。預告片上線不到一天，也衝上YouTube發燒影片排行榜第一名。（編輯：張芷瑄）1110524