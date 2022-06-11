捍衛戰士2力抗中國審查？專家：別急著下定論

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影片來源：派拉蒙影片 官方頻道

（中央社記者陳韻聿倫敦10日專電）近日上映的「捍衛戰士：獨行俠」再現中華民國國旗，在台灣、美國引發一波「力抗中國審查」好評。不過，美籍中國事務專家石宇近日在英國媒體指出，這恐怕是誤讀、畫錯重點。

英國廣播公司（BBC）9日刊登石宇（Isaac Stone Fish）評論，其中提到儘管「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun:Maverick）具宣傳美國軍威的效果，全片卻未直接或間接指涉中國。

石宇指出，既然美國軍方、官方都視中國為重大安全挑戰，中國在片中明顯缺席，透露的其實是中國對好萊塢的影響力。

1984年出生的石宇曾任美國「新聞週刊」（Newsweek）駐北京記者、「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）訪問學者、「外交政策」（Foreign Policy）期刊亞洲主編，目前是「戰略風險」（Strategy Risks）顧問公司執行長、華盛頓郵報（Washington Post）專欄作家、智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）訪問學者。

他2月出版新書「美國第二：美國的菁英正如何壯大中國」（America Second: How America's Elites Are Making China Stronger），詳述中國在美國深入、綿密的影響力網絡並建議如何反制。他近日接受媒體採訪，點名在中東歐地區被視為「莫斯科代理人」的前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）是中共歷來「最重要友人」。

「捍衛戰士：獨行俠」2019年釋出預告片時曾挨批屈服於北京的政治要求，因為曾出現於1986年首集「捍衛戰士」（Top Gun）中由湯姆克魯斯（Tom Cruise）飾演的飛行員所穿外套繡有的中華民國和日本國旗無故「被消失」。不過，中華民國和日本國旗近日在影片正式上映時「驚喜回歸」，原因不明。

此外，中國騰訊影業一度與製作公司美國「派拉蒙影業」（Paramount Pictures）合作，擔任此片投資人和行銷夥伴，但後來退出相關合約，外媒報導推測是因為擔憂北京不滿。

不過，石宇指出，在宣揚美國軍威的影片看不到中國，這顯示用不著北京出手，電影業就會主動自我審查，檢視如何呈現或不呈現中國。

他提到，北京如何、為何以及何時對特定影片或演員作出回應，其實沒有清楚的規則或邏輯可循，而這研判是北京刻意採取的策略：捉摸不定、反覆無常有助確保控制權，讓對方為求謹慎而自我約束。

舉例而言，2011年上映的英國喜劇片「凸搥特派員：二度出包」（Johnny English Reborn）不僅以具政治敏感性的西藏寺院為場景，更將中國總理描繪得既懦弱又愚蠢，但飾演主角特派員的「豆豆先生」（Mr Bean）艾特金森（Rowan Atkinson）在中國依然享有高人氣，發行商美國「環球影業」（Universal Pictures）也未傳遭北京「懲戒」。

此外，美國影星李察吉爾（Richard Gere）等人因為關注西藏人權問題而批判北京，導致在中國遭封殺，但美國導演阿帕托（Judd Apatow）評論新疆維吾爾族人權議題，卻未遭制裁。

石宇分析，觀影者實際上已習慣、內化了中國的政治審查，因此才會看不見中國在「捍衛戰士：獨行俠」顯而易見的「缺席」，並將外套上出現國旗誤讀為「好萊塢對中國硬起來了」。

石宇指出，相較於美軍將領可以直言不諱談論中國，好萊塢在愛國大片只能使用含糊、溫吞的國旗符號，未免太過軟弱。（編輯：周永捷）1110611