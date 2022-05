奇異博士2票房好 迪士尼執行長：沒中國也能成功

(中央社洛杉磯13日綜合外電報導)迪士尼執行長包正博近期談到在中國上映電影的困難時表示,他認為這不該是個問題,沒在中國上映的「奇異博士2:失控多重宇宙」等電影票房成功就是證明。

根據專門報導漫畫書相關新聞的網站「漫畫書資源網」(Comic Book Resources),迪士尼(Disney)執行長包正博(Bob Chapek)近期在公司財報電話會議上發表前述言論。

他說:「我們在這個市場中的品牌和系列作品擁有長期成功紀錄和強大粉絲群…我們將繼續送審我們的電影以供發行。值得注意的是,我認為,在讓電影能於中國上映而遇到一些困難的時候,『奇異博士』的表現非常出色。」

包正博承認迪士尼電影在中國上映面臨挑戰,並稱當地的情況「非常多變且複雜」。

他也說:「所以即使沒有中國,我們也非常有信心,就算我們仍然難以在中國上映,但考慮到我們在中國票房的實收率較世界其他地區還低,這並不會真正妨礙我們成功。」

目前「奇異博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)全球票房收入約5億780萬美元,其中美國票房為2億1360萬美元。不久前漫威影業(Marvel Studios)的「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home)也取得亮眼成績,在全球橫掃18億9000萬美元票房,但從未在中國上映。

「奇異博士2:失控多重宇宙」是被禁止在中國上映的最新大片。雖然沒有提供官方原因,但據信可能與電影主要場景之一有關,一個紐約街頭的場景出現「大紀元時報」報箱。大紀元時報是由遭中國共產黨打壓的法輪功成員於美國成立的媒體,在全球各地都有發行刊物,以鮮明反共色彩聞名。

自2019年「蜘蛛人:離家日」(Spider-Man: Far From Home)以來,漫威影業一直無法讓旗下任何大片進入中國。「黑寡婦」(Black Widow)、「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、「永恆族」(Eternals)和「蜘蛛人:無家日」,這些片不是發生爭議,就是根本沒有發布上映日。

值得一提的是,過去兩年仍有少數好萊塢電影能夠登上中國大銀幕,包括「007生死交戰」(No Time to Die)、「哥吉拉大戰金剛」(Godzilla vs. Kong)和「玩命關頭9」(F9: The Fast Saga)等片。(譯者:陳昱婷/核稿:陳彥鈞)1110514