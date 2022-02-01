中國電影票房屢創新紀錄 好萊塢缺席

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（中央社台北1日電）中國國家電影局數據顯示，2021年春節檔期全國電影票房達人民幣78.22億元，外界推估今年春節檔期有機會創新紀錄達85億元。中國電影市場2021年票房全球第一，好萊塢電影卻告缺席。

娛樂經濟產業分析商藝恩發布「2021中國電影市場年度報告」指出，2021年中國電影全年票房達人民幣472.58億（約新台幣2032億元），恢復到COVID-19疫情前的74%。電影觀眾消費行為集中在春節檔期、國慶檔期。

報告提到，2021全年上映電影共697部，創下歷史新高，其中「中國敘事」是核心主軸；而同年進口片票房僅占整體2成，甚至不及2016年比重的一半；國產電影獲得穩定發展，「長津湖」更以票房57.7億元票房打破影史紀錄。

「長津湖」是慶祝中國共產黨成立100週年獻禮影片，是敘述韓戰期間共軍抗擊美軍，上映短短兩個月躍為中國有史以來票房最高電影，取代2017年「戰狼2」所創下的票房紀錄；而「戰狼2」同樣也是歌頌愛國主義電影。

法國世界報報導，好萊塢電影在中國市場比重愈來愈小，2021年票房排名前30名的電影中，只有5部是美國電影；2019年則有11部。好萊塢持續爭取更多電影配額許可，但是中國1年只允許34部非中國故事片在中國上映，在少數的配額中，美國電影仍占大多數。

法國國際廣播電台引述中國國家電影局統計，指中國本土電影2021年占中國電影市場已達約85%，高於2019年的64%及2016年的58%，呈逐漸攀升趨勢。

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報導引述中國媒體悅木影業專欄作家龐洪波說，由於疫情關係，海外出產影片量銳減，另外中國觀眾觀影口味改變，進口片逐漸在中國消失恐是趨勢。但他也坦言，中國電影品質仍是參差不齊，目前仍然無法出口。

報導提到，在中美關係緊張下，中國國家主席習近平鼓勵拍攝愛國電影，2018年4月起，電影局直屬中共中央宣傳部，其他文化領域則由中國文化部掌管。2021年11月，中國電影發展「十四五」規劃公布，目標是2035年成為「電影強國」。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110201