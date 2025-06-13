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李敏鎬為「全知」強力訓練 卡司集結JISOO、安孝燮

2025/6/13 18:09（6/13 18:21 更新）
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韓星李敏鎬睽違多年演出電影作品，在新片「全知讀者視角」中飾演「劉眾赫」一角，他特別雕琢角色眼神、表情與動作，也進行了數個月的強力動作訓練。（采昌提供）中央社記者王心妤傳真 114年6月13日
韓星李敏鎬睽違多年演出電影作品，在新片「全知讀者視角」中飾演「劉眾赫」一角，他特別雕琢角色眼神、表情與動作，也進行了數個月的強力動作訓練。（采昌提供）中央社記者王心妤傳真 114年6月13日
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（中央社記者王心妤台北13日電）改編自人氣網路漫畫的電影「全知讀者視角」日前釋出前導預告，在各平台1天內就累積破百萬觀看數，集結JISOO、安孝燮等超強卡司，李敏鎬也為了角色進行強力動作訓練。

「全知讀者視角」由電影「與神同行」團隊斥資約新台幣6.2億元打造，由安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、申承浩、Nana、BLACKPINK成員JISOO主演，卡司相當華麗，他們今天透過台灣發行商分享準備角色的過程。

安孝燮因為戲劇「社內相親」爆紅，此次片中飾演主角金獨子。他說：「希望表現出讓所有人都產生共鳴、那平凡的金獨子，以及想和獨子一起呈現大家攜手成長的模樣。」也反覆琢磨角色細節，並針對打鬥動作訓練。

李敏鎬睽違10年重返大銀幕，飾演另一名角色劉眾赫，在預告中一登場就抓緊觀眾目光。為此李敏鎬進行數月高強度的動作訓練，他說：「我思考許多關於一個在永生中獨自生存的人類的孤獨感，因為他是一個不斷戰鬥的角色，所以我在動作戲準備上投注大量心血。」

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JISOO片中飾演將劉眾赫看作師父的高中生，她表示，該角色是能快速掌握情況並靈活應對的角色，希望能展現出同樣的判斷力，因為獨自拍攝的場景很多，想更好地展現角色個性。

「全知讀者視角」將於7月在台灣上映。（編輯：張雅淨）1140613

#電影
#安孝燮
#李敏鎬
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