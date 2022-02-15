中國刪減電影不手軟 「去台化」也成方向

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（中央社記者張淑伶上海15日電）美國知名影集「六人行」和電影「鬥陣俱樂部」在中國被改台詞、改結局，引發不少網友抱怨。有資深影迷盤點，影劇刪改在中國屢見不鮮，連電影中台北101大樓畫面都被刪。

電影產業相關微信公眾號「SD的光影部屋」去年12月28日發布一篇「2021內地院線片刪減鏡頭全盤點」，作者「牛蛙」從16部電影找到250個刪減片段，「加起來總時長已達到一集美劇時長（約52分鐘）」。

刪改的做法，包括：直接刪掉、放大剪裁、改翻譯等。

以兩岸合拍片「緝魂」為例，中國大陸版相較於台灣上映的原版，一共刪了約6分鐘，共計82處，除了全裸、暴力血腥特寫外，還有「去台化」、「去巫化」的刪減。

例如：台北101大樓畫面被刪，台北市警察局大樓外觀畫面被刪，台詞中的「台灣」改成「全社會」 ，簽字中的「台北市」改成「北市」等；與符咒和巫術相關的畫面及文本也被刪改。

但是，101大樓、「全台灣」、「台北」這些元素和台詞，在另一部台灣電影「你的情歌」中都被保留，無法確認刪減標準是否一致。「你的情歌」中，有一幕是搜尋頁面Google字樣被模糊化。

另外，和美劇「六人行」（Friends）（中國譯「老友記」）重映時遭刪改的命運類似，「魔戒三部曲：王者再臨」（The Lord of the Rings: The Return of the King，中國譯「指環王3：王者無敵」）2004年在中國首映時並沒有刪除扔人頭、人頭落地的畫面，但2021年版反而刪了這個鏡頭。

日本動畫片「名偵探柯南：緋色的彈丸」片尾曲，美國國旗飄揚鏡頭被刪。

台灣電影「當男人戀愛時」，大陸版除了刪去一些性愛畫面，也將一些相關台詞改動；此外，鏡頭一晃過，根本看不清楚的牆上地圖也整個去掉，看起來就是沒有貼任何東西的乾淨牆面。

在改翻譯方面，多部電影中的髒話或與性有關的描述，要不是被刪，就是被改成其他詞語。

以上這些都只是這篇「2021內地院線片刪減鏡頭全盤點」中的一部分。

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「六人行」近日在中國多個影音串流平台重新上架，原本備受影迷期待，但被發現其中與同性戀、性等相關的情節和台詞遭到許多刪改，許多網友哀嘆「我的青春不完整」，也有人說「剪刀手太狠了」，並質疑「還看嗎」。在微博上「#老友記刪減」原本是熱門標籤，在審查制度下，13日被「#老友記為什麼那麼火」取代。

前述盤點電影刪減鏡頭的文章作者「牛蛙」說，「刪減不可能消失，我們只能學會與其友善共處。即便有時候它顯得不夠友善，我們也只能學會適應」。（編輯：李雅雯）1110215