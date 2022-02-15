監管風暴後停滯半年 中企近日重啟赴美上市申請

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去年在中國強力監管政策下，不少有意赴美上市的中國企業暫停相關程序。不過，過去數週至少有6家中企已遞交赴美上市相關文件。圖為中國上海。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社台北15日電）去年開始，在中國強力監管政策下，不少有意赴美上市的中國企業暫停相關程序。這樣的情形在近期似乎略有改變，過去數週，至少有6家中企已遞交赴美上市的相關文件。

然而提交資料並計畫赴美上市的6家公司，首次公開發行（IPO）的規模介於100萬美元（約新台幣2789萬元）至3500萬美元（約新台幣9.75億元）不等，規模較小。市場分析，由於中國的海外上市新規仍不明朗，中企赴美重啟大規模IPO可能還要再等等。

2020年下半年開始，中國陸續針對網路科技、金融、音樂、教育、遊戲、交通等領域監管，各產業龍頭企業更是首當其衝，成為調查對象。於此同時，官方加強企業赴海外上市的限制，因此從去年下半年開始，中國企業紛紛推遲、擱置赴美上市計畫。

據路透社報導，在「冰封」了大半年之後，近日出現了「破冰」的跡象，最近數週，至少有6家中國企業提交了赴美上市的相關文件。

報導引述銀行人士觀察，雖然陸續有些中國企業重啟赴美上市申請，不過都是小規模的IPO，金額從100萬美元到3500萬美元不等，短時間內不太可能帶動一系列大規模上市，因為許多公司正在等待中國官方的海外上市新規更加明朗化。

赴美上市向來是中國企業「出海」的一大目標。據報導，去年前7個月，中國企業在美國資本市場募得的資金達128億美元（約新台幣3568億元）。但隨著6月底滴滴出行不顧中國官方反對在紐約證交所掛牌，後續引發中國監管機構嚴查，進而使中國企業赴海外上市案的審查更加嚴格，不少企業赴美的計畫紛紛喊停。

根據中國國家互聯網信息辦公室等多部門日前發布最新的「網路安全審查辦法」，明確要求掌握超過100萬筆使用者個人資訊的網路平台營運者，赴國外上市時必須申報網路安全審查。新規從今天起施行。

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報導引述計畫3月赴美上市的奧斯汀光電董事長淩濤表示，「對於像我們這樣的小型股來說，我認為中國的新規不會產生太大影響。」此外，一些規模較小的中國企業認為自己不會成為新規的管制目標，新規想要阻止的是握有大量資料或對國家安全構成風險的企業。

中國證監會副主席方星海日前表示，「中國和美國在協調有關在紐約上市中國公司的監管法規方面正在取得進展」。報導指出，市場人士普遍樂觀看待，但仍認為，中國需要強而有力的市場友好政策，才能全面重啟赴美上市。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110215