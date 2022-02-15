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滴滴出行揮大刀裁員2成 2000名員工失業

2022/2/15 10:13（2/15 10:28 更新）
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中國叫車龍頭滴滴近日傳出將在月底前裁掉2成員工。圖中人物非新聞當事人。（中新社）
中國叫車龍頭滴滴近日傳出將在月底前裁掉2成員工。圖中人物非新聞當事人。（中新社）
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（中央社台北15日電）在中國網路科技業一波裁員浪潮中，叫車龍頭滴滴也無法倖免，近日傳出將在月底前裁掉2成員工，人數約2000人。據報導，這次裁員幾乎波及所有部門，僅自動駕駛、國際化部門未受影響。

隨著針對網路巨頭的監管政策持續收緊，去年下半年開始，不少大廠的業務緊縮，在不得不瘦身的情形下，裁員潮接二連三襲來。不少人在年前失業，而即便新的一年已經到來，情形並未好轉，仍有不少大廠持續裁員，員工人人自危。

根據中國財經媒體「晚點LatePost」報導，業界謠傳多時「滴滴出行正在裁員」的傳聞獲得證實，包含旗下的網路叫車、兩輪車、貨運等事業部門均收到裁員通知，裁員比率約2成，影響人數約2000人。

報導指出，這波裁員潮從農曆新年前就開始，大約在1月中旬，創新事業部就在裁員了，其中中國國內業務全部裁撤，孵化出「滴滴外賣」品牌的技術團隊則併入國際化部門。

整體而言，滴滴旗下的各業務部門都有人被裁，目前只有國際化部門和自動駕駛部門暫時「倖免於難」。

報導引述一名內部員工透露，這波裁員的速度非常快，在2月底前就會完成，而今年的年終獎2月底才會發放，如果被裁可能就拿不到了。不過內部也有其他意見認為，「今年年終獎本來就會大大縮水，裁員大禮包怎麼都比年終獎多。」

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去年滴滴出行不顧中國官方反對，執意赴美上市，隨後即被宣布接受網路安全審查，並被勒令停止新用戶註冊，所有叫車app更被官方勒令下架，導致一般民眾無法再下載，但現存叫車功能則未受影響。

報導引述業內人士指出，目前app仍未恢復上架，滴滴出行的用戶、收入都嚴重流失，2022年1月，滴滴的日均單量約在2000萬單，較上市招股書披露的2500萬單，低了20%。滴滴在中國網路叫車市場的市占率也從近9成掉至7成。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110215

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