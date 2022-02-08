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首頁 / 兩岸

中國監管手段引疑慮 官媒稱資本要有序發展

2022/2/8 18:26（2/8 19:08 更新）
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（中央社台北8日電）中國官方2021年接連祭出資本擴張監管手段引起疑慮。人民日報今天發表評論說，防止資本無序擴張「不是不要資本」，而是要資本「有序發展」，引導督促企業「服從官方領導」及發展大局。

這篇評論題為「正確認識和把握資本的特性和行為規律」，該文指出，社會主義市場經濟本質上是「法治經濟」，必須以「保護產權、維護契約、統一市場、平等交換、公平競爭、有效監管」為基本導向，資本活動要「依法進行」。

評論說，正確認識和把握資本的特性和行為規律，就要為資本設置「紅綠燈」。「紅燈」是為了劃定邊界、加強規範；「綠燈」是為了發揮資本作為生產要素的積極作用。

該篇評論直指，防止資本無序擴張「不是不要資本」，而是要資本「有序發展」，並明確規則、劃出底線，設置好「紅綠燈」。目的是引導督促企業「服從官方領導」，服從和服務於「經濟社會發展大局」。

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評論指出，資本「創造價值」和「野蠻生長」都源於逐利性，關鍵在於能否正確而有效地引導資本的行為。在社會主義市場經濟條件下，正確認識和把握資本的特性和行為規律，就能揚長避短、趨利避害，在防止資本野蠻生長的同時充分發揮其積極作用，為經濟持續健康發展注入強勁動力。

2021年12月召開的中共中央經濟工作會議提出，要認識和把握資本的特性和行為規律，發揮資本作為生產要素的「積極作用」，同時有效控制其「消極作用」，為資本設置「紅綠燈」，依法加強對資本的有效監管，防止資本「野蠻生長」。（編輯：邱國強/李雅雯）1110208

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