更多編輯台推薦新聞：
金門潮帶間84種未知海蛞瑜 可望成為全球新種
生活

金門潮帶間84種未知海蛞瑜 可望成為全球新種

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國監管新聞業 媒體業配政府新聞也要罰

2022/1/29 17:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）中國國家新聞出版署近日發出行政處罰決定書，裁罰中國工業報社人民幣3萬元，原因為是這家媒體與3家地方政府部門、事業單位簽訂合約，提供業務配合服務，以新聞形式刊登廣告。

根據中國記者網案件通報，國家新聞出版署1月23日發出1份行政處罰決定書，裁罰中國工業報社人民幣3萬元（約新台幣13萬元）。

行政處罰決定書指出，中國工業報社以提供新聞宣傳服務、軟文宣傳（指新聞業務配合）、專題版面等形式與3家地方政府部門、事業單位簽訂合作合約、廣告合約，藉此提供有償新聞和以新聞形式刊登廣告。以上事實經過查核，有詢問筆錄、合作協議和發稿統計、對應樣本報導等證據佐證。

行政處罰決定書提到，國家新聞出版署在2021年12月20日已經先送達行政處罰事先告知書，中國工業報社在規定時限內未提出陳述和申辯，依據「報紙出版管理規定」，給予中國工業報社警告，並處3萬元罰款。

據官網簡介，中國工業報社由中國工業經濟聯合會主管，中國工業經濟聯合會、中國機械工業聯合會主辦，是中國工業與訊息主流媒體。

中國工業報社融媒體旗下有：中國工業報、中國機械雜誌和班組天地雜誌、中國工業新聞網；同時為學習強國、微信（zggybs）、微博、頭條、快手、抖音、西瓜視頻等第3方新聞聚合平台。（編輯：李雅雯/陳沛冰/楊昇儒）1110129

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族