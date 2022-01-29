中國監管新聞業 媒體業配政府新聞也要罰

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（中央社台北29日電）中國國家新聞出版署近日發出行政處罰決定書，裁罰中國工業報社人民幣3萬元，原因為是這家媒體與3家地方政府部門、事業單位簽訂合約，提供業務配合服務，以新聞形式刊登廣告。

根據中國記者網案件通報，國家新聞出版署1月23日發出1份行政處罰決定書，裁罰中國工業報社人民幣3萬元（約新台幣13萬元）。

行政處罰決定書指出，中國工業報社以提供新聞宣傳服務、軟文宣傳（指新聞業務配合）、專題版面等形式與3家地方政府部門、事業單位簽訂合作合約、廣告合約，藉此提供有償新聞和以新聞形式刊登廣告。以上事實經過查核，有詢問筆錄、合作協議和發稿統計、對應樣本報導等證據佐證。

行政處罰決定書提到，國家新聞出版署在2021年12月20日已經先送達行政處罰事先告知書，中國工業報社在規定時限內未提出陳述和申辯，依據「報紙出版管理規定」，給予中國工業報社警告，並處3萬元罰款。

據官網簡介，中國工業報社由中國工業經濟聯合會主管，中國工業經濟聯合會、中國機械工業聯合會主辦，是中國工業與訊息主流媒體。

中國工業報社融媒體旗下有：中國工業報、中國機械雜誌和班組天地雜誌、中國工業新聞網；同時為學習強國、微信（zggybs）、微博、頭條、快手、抖音、西瓜視頻等第3方新聞聚合平台。（編輯：李雅雯/陳沛冰/楊昇儒）1110129