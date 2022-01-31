安以軒丈夫陳榮煉被捕 中國打擊跨境賭博澳門勵駿股價大跌

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（中央社台北31日電）中國近年加強對經營跨境賭博執法，澳門勵駿創建有限公司創辦人、藝人安以軒的丈夫陳榮煉昨天證實被捕。勵駿股價今天大跌逾2成，公司公告，陳榮煉今天起辭去執行董事等職務。

澳門勵駿今天在港股盤中一度大跌近3成，收盤時報港幣0.45元，下跌21.05%。

澳門勵駿在港交所公告，陳榮煉為免分散公司的注意力及出於公司股東的整體利益，已辭去公司執行董事、董事會聯席主席兼行政總裁職務，自2022年1月31日起生效。澳門勵駿在澳門經營漁人碼頭、勵宮酒店、巴比倫賭場等娛樂場所。

澳門警方先是在去年11月底逮捕了澳門賭業知名人士、綽號「洗米華」的太陽城董事會主席周焯華，如今，澳門另一個博彩中介龍頭德晉集團的實控人陳榮煉也在今年1月28日被捕。

德晉集團主要業務是經營賭場「貴賓廳」，這是博彩業收益的重要支柱。

綜合媒體報導，澳門特區司法警察局昨天召開新聞發布會，指當局於2021年11月偵破一起不法經營賭博、犯罪集團及清洗黑錢的案件，後續偵查期間發現一名49歲的陳姓嫌犯和一名34歲的蔡姓嫌犯依然涉嫌從事相關犯罪活動，尤其是不法經營網上賭博和「賭底面」（指賭客在檯面上賭博的時候，在檯面下以槓桿方式加大賭博金額）。

隨後媒體報導證實，上述陳姓嫌犯即為澳門博彩業界名人陳榮煉。

近年中國大陸執法機關加強對網路賭博的打擊力度，無論是德晉集團、太陽城旗下的賭廳或是藝人吳佩慈男友紀曉波旗下的恆升集團，去年都曾捲入福建廈門的非法賭場案或浙江麗水的非法開賭案中。

為了嚴厲打擊相關犯罪，去年3月1日生效實施的中國刑法修正案對刑法第303條進行了修改，除了提高開設賭場犯罪的最高刑期，還增加了組織參與國（境）外賭博罪的新規定。

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央視網曾報導，去年11月29日，最高人民檢察院召開發布會，通報從嚴懲治開設賭場犯罪情況。

當時，最高檢就指出，這些犯罪案件有的打著國（境）外賭博合法的幌子，依託境外賭場，大肆發展境內人員成為賭場代理，通過代理組織境內民眾出境賭博；或是在網路上以娛樂、遊戲的名義招賭。當局下一步將整治網路黑灰產業鏈，使賭博犯罪在線上、線下無處遁形，並加大對於新型開設賭場犯罪的預防。（編輯：張淑伶）1110131