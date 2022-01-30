中國雙減政策未歇 非學科補習班也納監管

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（中央社台北30日電）中國官方整頓補教產業的腳步未停，除了要求學科類補習班業者轉為非營利、限制上課時間與收費，近期更宣布將才藝等非學科補習班納入監管，要求收費透明，接受監督。

去年7月下旬，中國官方發布「雙減」政策，除了規定義務教育階段學科類課程不得在週末、寒暑假等節假日上課，對業者的發展也有許多限制，其中更要求企業的部分業務要轉型為非營利、收費不得超過官方的標準。

據路透社報導，在針對學科類補習班監管半年後，相關的政策也開始擴及到非學科類補習班。

報導引述中國教育部最新公告，要求非學科類補習班應與學科類補習班一樣，「堅持教育公益屬性、堅決遏制過高收費和過度逐利行為」，並強調要針對非學科類補習班的收費標準，進行整治工作。

公告指出，近日舉行全國視訊會議，推動非學科類補習班收費監管工作，「根據市場需求、培訓成本等因素，制定收費專案和標準，規範收費行為」。

公告並稱，治理非學科類補習班的收費，是今年整治校外機構與雙減改革的重要事項，「堅決防範打著非學科類校外培訓的旗號侵害人民群眾利益問題」。

報導提到，中國教育部去年底曾表示，校外培訓機構治理成效顯著，學科類培訓大幅減少，其中線下校外培訓機構已減少83.8%、線上校外培訓機構已減少84.1%。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1110130