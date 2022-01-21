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官方約談提醒滴滴等8平台：不能低價惡性競爭

2022/1/21 18:42
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（中央社台北21日電）中國交通部20日約談提醒貨拉拉、滴滴出行等8家道路貨運及網約車平台公司，要求有關公司不能誘導低價惡性競爭。外媒形容中國政府今年繼續審查龐大科技行業。

中國交通運輸部微信公眾號今日通報，交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室，20日約談滿幫、貨拉拉、滴滴貨運、快狗打車等4家網路道路貨運平台公司；及對滴滴出行、曹操出行、T3出行及美團出行等4家網約車平台公司進行提醒。

通報指出，約談是因近期貨車司機集中反映，網路道路貨運平台隨意調整計價規則、上漲會員費、誘導惡性低價競爭、超限超載非法運輸等問題，涉嫌侵害從業員的合法權益，引發貨車司機普遍不滿及社會關注。

約談提醒要求各平台公司要保障司機有合理報酬及休息時間，堅持公平競爭，調整計價競爭規則時要公開徵求司機的意見，並提前一個月向社會公布。

中國交通部還要求各平台公司確保行業安全，嚴禁違規超載；春節假期臨近，要保持經營平穩，滿足民眾需求；要正視本身問題，舉一反三，立即整改。

華爾街日報中文網形容，這次約談顯示中國政府在長達一年的重拳出擊後，對龐大科技行業的審查仍然繼續。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110121

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