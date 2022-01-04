中國：握百萬個資網路平台國外上市 須申報審查

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（中央社台北4日電）中國近日修訂「網絡安全審查辦法」，新增證監會為審查機制成員；並明定握有超過百萬個資的網路平台營運者赴國外上市前，要申報網路安全審查；數據是否會遭外國政府控制是審查重點之一。

中國網約車巨頭「滴滴出行」去年赴美股上市後，引發中國政府一連串的監管調查，這讓各界注意到在中美關係不佳的背景下，北京對中企赴海外上市可能危及數據安全的疑慮。

中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）網站今天上午公告，網信辦和發改委、工信部、公安部、國安部等13個部門聯合修訂了「網絡安全審查辦法」。

原有的辦法於2020年6月起實施。中國網信辦指，2021年9月「數據安全法」實施後，規定國家建立數據安全審查制度，因此進行本次修法。

本次修訂後，該辦法第7條明定，掌握超過100萬個用戶個人資訊的網路平台營運商赴國外上市，要向網路安全審查辦公室申報審查。經審查而判定不影響國安者，才可繼續赴國外上市的程序。

除了赴國外上市，規定還明定營運交通、通訊和金融等「關鍵信息（資訊）基礎設施」業者，在採購網路產品和服務判斷可能影響國安時，也要申報安全審查。

辦法指出，申報審查時須提交影響或可能影響國安的分析報告，以及擬採購的文件，或擬提交IPO（首次公開上市）的申請文件。

辦法也列出數項重點評估的國安風險因素，包括「關鍵信息基礎設施」被非法控制、干擾或破壞；產品服務可能因政治、外交和貿易等因素斷供；上市可能導致核心數據或大量個資被「外國政府」影響、控制和惡意利用等。

此外，本次修法也將中國證券監督管理委員會（證監會）新增入網路安全審查工作機制。

修訂後的辦法將在今年2月15日起實施。

滴滴於2021年6月在美國紐約證券交易所上市，此舉引來中國官方對關鍵數據外洩的疑慮及不滿，對滴滴展開一系列的調查監管，並將其應用程式下架。監管重壓下，滴滴日前已宣布從美股退市，並尋求在香港上市。（編輯：沈朋達/繆宗翰）1110104