「六人行」中國上架 LGBTQ內容難逃刪減

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（中央社北京14日綜合外電報導）美國知名影集「六人行」（Friends）在中國影音串流平台重新上架備受期待，卻很快被發現有關LGBTQ的情節內容遭到大幅刪減，甚至中國網友的批評也遭審查。

法新社報導，中國影音串流平台從11日起開始播放「六人行」（中國譯為老友記），但是第一季當中出現在第2集的一名女同志背景說明竟然憑空蒸發。

粉絲在社群軟體批評播放內容遭到閹割，在微博上「#老友記刪減」成為熱門標籤，登上熱搜。

一名網友寫道，「我拿這集內容去對比，發現羅斯（Ross）前妻卡蘿（Carol）是一名女同志的情節都被刪除了，變得劇情不連貫。」這段留言獲得超過17萬7000人按讚。

外國電影和影集若有LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）、性、政治和暴力等被中國當局視為「敏感」的議題，在當地播出時常遭到審查。

另一名網友用顯然諷刺的口吻說道，「幹嘛需要提呢？這裡顯然沒有同性戀，非常完美，每個人都在政府統治下幸福生活。」

這些批評聲音在週末也遭到審查，先前的抗議標籤在13日被「#老友記為什麼那麼火」取代。

「六人行」是一部敘述6名主角在紐約生活的情境喜劇，於1994年至2004年在美國播出，之後紅遍國際，包括中國，尤其受到千禧世代（1980和1990年代出生）歡迎。許多中國年輕人甚至利用「六人行」的DVD學英語。

在2012、2013年間，這部影集首次未經審查於中國串流平台搜狐播放。隨著去年的團聚特輯「六人行：當我們又在一起」（Friends: The Reunion）廣受歡迎，其他平台包括嗶哩嗶哩、騰訊、愛奇藝和優酷等都決定播出審查版本。

除了第一季的LGBTQ劇情遭到刪減外，比較具挑逗性的對白，也都被中文字幕翻譯成不同意思，避免性暗示。

「六人行」的刪減並非中國網友近來第一次抱怨當局審查。

美國導演大衛芬奇（David Fincher）執導、男星布萊德彼特（Brad Pitt）和艾德華諾頓（Edward Norton）主演的電影「鬥陣俱樂部」（Fight Club）（中國譯為搏擊俱樂部）最近就遭到魔改。

原版結尾的大樓爆破場景被刪，改用充滿正能量的文字敘述警方迅速破案、打擊犯罪。遭到大批網友抗議後，原本的結尾情節已經恢復。

2019年，描述「皇后合唱團」（Queen）歌手佛萊迪墨裘瑞（Freddie Mercury）生平的電影「波希米亞狂想曲」（Bohemian Rhapsody）在中國上映，提到主角性傾向的多個鏡頭也被大量刪減。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110214