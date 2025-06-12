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「超人」雙帥搶攻大銀幕 小布「F1」軋車真正車手

2025/6/12 19:06
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（中央社記者王心妤台北12日電）好萊塢電影接力上檔，「超人」大衛科倫斯韋、「路瑟」尼可拉斯霍特飾演雙帥7月搶攻大銀幕；6月先有布萊德彼特跟真正的F1賽車手們「軋車」的「F1賽車」，刺激度十足。

「超人」（Superman）除了有大衛科倫斯韋（David Corenswet）飾演的超人飛天遁地解決麻煩，還有「超狗」一起打擊犯罪。最新預告中，地球將面臨地裂、樓塌、怪獸入侵等大麻煩，反派則有尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）飾演的惡棍路瑟，而過去飾演此角色的演員多半呈現角色瘋狂模樣，直到這次才變成帥氣反派，他跟大衛科倫斯韋更曾一起登上雜誌封面，讓網友笑喊希望拍愛情片。「超人」將於7月9日上映。

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「F1電影」由「捍衛戰士：獨行俠」導演喬瑟夫柯金斯基（Joseph Kosinski）執導，並由布萊德彼特（Brad Pitt）主演，喬瑟夫柯金斯基認為，布萊德彼特是這角色的不二人選，他對賽車的熱愛造就這部電影。

「F1電影」是影史上首部一級方程式大賽期間拍攝的電影，劇組為了不影響比賽，常只有10分鐘能拍攝，鏡頭也必須一次到位，沒有重拍的機會，讓喬瑟夫柯金斯基笑說：「正因時間很少，才能拍出緊張感。」電影更邀請現役F1車手本色演出，幾乎成為影壇身價最高的「綠葉演員」陣容。「F1電影」將於25日全台上映。（編輯：李亨山）1140612

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