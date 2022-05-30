捍衛戰士2奪全台首週票房冠軍 5天賣破8150萬元

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（中央社記者葉冠吟台北30日電）好萊塢男星湯姆克魯斯主演的電影「捍衛戰士：獨行俠」，25日在台上映後好評不斷，5天票房飆破新台幣8150萬元，成為全台首週票房冠軍，同時也是全球、全美冠軍。

「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）台灣片商指出，本片在北美首週（27日）上映以1.51億美元（約新台幣43.87億元），勇奪首週開片票房冠軍，也是「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）從影生涯首次在北美開片破億的電影；全球票房也笑傲群雄，橫掃2.6億美元（約新台幣75.54億元）。

熱愛電影製作的湯姆克魯斯為了追求真實感，堅持盡可能親自在鏡頭前做出高難度的特技動作，他表示，是受到英國演員卓別林（Charlie Chaplin）和美國演員哈洛羅依德（Harold Lloyd）的啟發。

湯姆克魯斯希望能夠藉由「獨特的取景和構圖方式」，讓電影這種藝術形式有所創新，「我一向都是透過肢體動作來表演的演員，也一直在發展出屬於我的肢體語言，但是現在我也是一名特技飛行員。」

此外，湯姆克魯斯也透露自己喜歡駕駛老式戰機，「電影中那架P-51野馬式戰鬥機就是我的。」在「捍衛戰士：獨行俠」中，他就駕駛這架二戰時期的銀色戰鬥機，載著女主角珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）在天際翱翔。

湯姆克魯斯透露過去拍「美國製造」（American Made）和「不可能的任務：全面瓦解」（Mission: Impossible－Fallout）時，其實都在思考該怎麼拍「捍衛戰士」的續作。

湯姆克魯斯表示，「雖然我當時還沒有答應接演這部電影，但是我已經開始研發我們能夠做到的空中飛行視覺語言。我也一直在研發攝影機裝備，這有助於故事的發展，同時從故事和技術的角度，了解該怎麼做出這些超高難度的空中特技飛行動作。」

最後，湯姆克魯斯也強調，「我不會只為了拍電影而拍電影，這一輩子都熱愛電影製作的一切。」

「捍衛戰士：獨行俠」全台熱映中。（編輯：張雅淨）1110530