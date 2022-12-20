阿湯哥「不可能的任務」變跳傘機器 騎車跳躍破萬次[影]

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影片來源：派拉蒙影片 官方頻道

（中央社記者葉冠吟台北20日電）「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的「不可能的任務」經典系列最新章，明年暑假即將登場，昨晚劇組釋出幕後花絮，曝光阿湯哥為飆出驚艷觀眾特技，親自練習500次跳傘、1萬3000次摩托車跳躍。

「不可能的任務：致命清算 第一章」公布長達9分鐘的幕後花絮，騎摩托車俯衝懸崖、打開降落傘特技，在預告釋出時就曾震撼觀眾，湯姆克魯斯（Tom Cruise）坦言這是他嘗試過最危險的特技動作，團隊花很多年時間策畫，「騎一台摩托車衝下懸崖再定點跳傘，是我從小就一直想這麼做，一切全都是為了全球的觀眾」。

特技動作指導韋德伊斯伍德（Wade Eastwood）談到，阿湯哥花費一年接受定點跳傘訓練，及各式跳傘技巧和空中滑翔動作。協助的定點跳傘教練更稱讚阿湯哥太強大，教他做什麼馬上就學得會，「他的空間感知能力是我見過感知力最強的人」。

另一項訓練是騎越野摩托車狂飆，拍攝團隊特別為他搭建一條摩托車跑道和一座跳台坡道，讓阿湯哥練習並模擬跳躍25米高動作，且必須練到最好，才不會錯過正確位置，並在他身上放置GPS晶片，讓無人機每次拍攝都能看得到他跳多高。

曾執導過2015年「不可能的任務：失控國度」與2018年「不可能的任務：全面瓦解」導演克里斯多夫麥奎瑞（Christopher McQuarrie），這回也再次操刀新作。他指出，執行特技動作只是其中一項挑戰，如何放置攝影機捕捉阿湯哥的動作也相當重要。

導演麥奎瑞表示，為了讓攝影機能完美搭配阿湯哥動作，阿湯哥必須不斷重複訓練和排練每個小細節，他們每天要跳傘30次。到後來阿湯哥幾乎變成一台跳傘機器，超過500次跳傘，1萬3000次摩托車跳躍。

最終他們在挪威花數個月搭建跳台坡道，並在真實峽谷進行拍攝，備有直升機隨時待命，所幸阿湯哥最終完美完成特技。麥奎瑞坦言：「這是影史最龐大的特技動作，阿湯哥騎一台摩托車衝下懸崖，絕對是我們嘗試過最危險的特技動作，現在只有一件事讓我更害怕，那就是下一集計畫要做的特技動作」。（編輯：黃世雅）1111220