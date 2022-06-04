捍衛戰士放回台灣旗幟 美媒：好萊塢後中國時代

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美媒專欄作家指出，電影「捍衛戰士」在中國以外票房成功和放回台灣旗幟，具指標意義，能預見好萊塢「後中國時代」。（UIP提供）

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（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）電影「捍衛戰士：獨行俠」全球賣座，美媒專欄作家指出，本片在中國以外票房成功和放回台灣旗幟，具指標意義，能預見好萊塢「後中國時代」。

影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）上映約一週全球票房已突破3.9億美元，美國國內票房占2億美元，超過這部片的製作成本1.7億美元。

「華盛頓郵報」網站1日刊登專欄作家邦奇（Sonny Bunch）的評論文章，標題為「『捍衛戰士：獨行俠』證明好萊塢不需要中國」，內文指出，美國電影公司重新調整腳步、減少依賴中國市場的時候到了。

邦奇列舉票房數字指出，不論用什麼標準衡量都是非常漂亮的數字，尤其是這個成績是電影公司沒有從中國賺進一毛錢的情況下達成。他認為，這部電影的成功，可能顯示好萊塢對中國關係進入轉折點。

文章以中華民國的國旗在預告片消失，後來又在正片出現的情況為例，引述消息人士指出，這部電影原本金主包括中國公司騰訊，但騰訊高層擔心這部以美軍為主題的電影會激怒北京，提前退出資助本片。

分析指出，中國資金退出，加上這部電影可能無法在中國上映，使得片商不想再為迎合中國審查而努力，於是恢復了湯姆克魯斯夾克上修掉的旗幟，美觀之外，同時贏得美國觀眾的好感，因為美國觀眾已經越來越厭倦美國大片受到中國審查官員的玷污。

拒絕配合中國要求而未在中國上映的電影，不只有「捍衛戰士：獨行俠」，近期另一個例子是「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man：No Way Home）。據傳，中國政府要求索尼影業（Sony Pictures）刪除「蜘蛛人：無家日」電影中，美國自由女神像出現的片段。

但「蜘蛛人：無家日」未在中國上映的情況下，票房數字依然亮眼。這部片在全球賣座，累計18.9億美元，美國國內票房占8億美元。同樣未在中國上映的「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）也獲得9億美元的票房收入。

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邦奇說：「我們開始看到，未來好萊塢的後中國時代是什麼樣貌：沒什麼不同，只是更獨立一點。」他說，這不代表美國影業之後對中國市場完全不感興趣，但幾部成功避開中國審查的美國大片都顯示，好萊塢其實沒那麼害怕失去中國市場。

他認為，更重要的是，美國電影公司可以在國內重新取得道德正當性，做為美國價值觀的捍衛者，也做為那些不自由社會的燈塔。「捍衛戰士：獨行俠」不會在中國上映，但無疑會以盜版形式進入中國。好萊塢不會賺進任何收益，但這部影片會傳達美國社會對個人成就的承諾。（編輯：陳惠珍）1110604

影片來源：派拉蒙影片 官方頻道