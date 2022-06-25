捍衛戰士2全台票房4.53億 阿湯哥台灣影史最賣座

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影片來源：派拉蒙影片 官方頻道

（中央社記者王心妤台北25日電）阿湯哥魅力席捲全球，截至昨日「捍衛戰士：獨行俠」全台累積票房達新台幣4億5300萬，打破「不可能的任務：全面瓦解」在台灣紀錄，成為湯姆克魯斯在台灣影史票房最高紀錄。

湯姆克魯斯（Tom Cruise）相隔36年的續作「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）魅力席捲全球，5月25日上映迄今，人氣不減，影城也宣布「捍衛戰士：獨行俠」本週重返IMAX與4DX，再掀起搶票風潮。

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片商今天表示，截至昨日，「捍衛戰士：獨行俠」台灣票房達4.53億元，打破2018年「不可能的任務：全面瓦解」4.47億元的成績，成為阿湯哥台灣影史最賣座作品。

「捍衛戰士：獨行俠」全球票房累積9.18億美金（約新台幣272.7億元），也是今年第2部突破9億美金的電影。在北美同樣是今年票房冠軍，雖然一度因「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World Dominion）退居亞軍，累積票房已達4.91億美金（約新台幣145.8億元），也是湯姆克魯斯在北美影史的票房冠軍。（編輯：吳協昌）1110625