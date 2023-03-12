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媽的多重宇宙奧斯卡入圍大黑馬 能否拿最佳影片影藝學院看法分歧

2023/3/12 17:37（3/12 18:26 更新）
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第95屆奧斯卡金像獎入圍名單24日揭曉，超現實科幻電影「媽的多重宇宙」囊括11項提名，成績最為亮眼。（圖取自twitter.com/allatoncemovie）
第95屆奧斯卡金像獎入圍名單24日揭曉，超現實科幻電影「媽的多重宇宙」囊括11項提名，成績最為亮眼。（圖取自twitter.com/allatoncemovie）
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（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）怪誕科幻喜劇片「媽的多重宇宙」以大黑馬之姿奔向今年奧斯卡頒獎典禮，獲看好很有希望拿下最佳影片獎項；不過，美國影藝學院老一派看法分歧，可能成為此片獲獎的絆腳石。

法新社報導，美國影藝學院（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, AMPAS）的大老們希望觀眾收看頒獎典禮，看看這部票房已達1億美元的非正統怪誕影片能否獲得最令人垂涎的好萊塢獎項；同時也盼望奧斯卡典禮能擺脫去年巨星威爾史密斯（Will Smith）的掌摑事件。

「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once）以獲11個獎項提名傲視群倫，內容講述一位中國移民至美的自助洗衣店女老闆與多重宇宙中的大反派惡戰，而這大反派正是自己的女兒黑化成魔。

女星楊紫瓊主演的這部電影，幾乎稱霸今年好萊塢的每一場頒獎典禮。這部電影的明星要角大多是亞裔且頗具魅力，此片崛起成為這個頒獎季令人愉悅的事。

影片來源：台北双喜電影 A Really Happy Film -Taipei

儘管一般預料這部荒誕電影將會橫掃奧斯卡之夜，但若要奪下最佳影片獎項，則可能會碰壁。

美國影藝學院決定這個獎項得主使用的是特殊的「偏好」投票制度，投票成員將名單上影片從最佳到最差進行排名。這種作法是要避免走極端的影片得獎。

一位不願身分公開的奧斯卡投票成員告訴法新社，有些成員對「媽的多重宇宙」看法比較分歧，尤其是學院的老一輩成員。

這位投票成員說：「這是部非常大膽獨特的電影，但不是一部傳統電影…對於很多人來說，它可能會在選票上排名在後。」（譯者：紀錦玲/核稿：林治平）1120312

#媽的多重宇宙
#奧斯卡
#美國影藝學院
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