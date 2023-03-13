媽的多重宇宙雖另類卻超討喜 順利征服奧斯卡

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「媽的多重宇宙」12日在第95屆奧斯卡獎奪下最佳影片、女主角、男配角等7項大獎。（美國影藝學院提供）

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）今天稱霸奧斯卡頒獎典禮，反映出這部講述華裔美國家庭忙著穿越多重宇宙解決大大小小問題的電影，深獲好萊塢認同。

路透社報導，「媽的多重宇宙」今晚共奪7大獎，在4項演技類別獎項就包辦了3項，包括楊紫瓊的最佳女主角獎、關繼威的最佳男配角獎，以及潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）的最佳女配角獎。

60歲的楊紫瓊向「所有看起來跟我一樣的男孩和女孩們」喊話說：「這是充滿希望以及可能性的燈塔。」她更鼓勵女性同胞，「別讓任何人告訴妳，妳已過了黃金歲月」。

「媽的多重宇宙」的故事情節跳脫傳統，讓它成了十分另類的奧斯卡贏家。這部功夫冒險片中包含了各式各樣怪異的情節，有熱狗手指、有一個頭上藏著浣熊的廚師、有著圓滾滾的塑膠眼睛，劇中要角甚至包括一顆巨大的萬物貝果。

在男配角方面，關繼威80年代當童星時曾拍過幾部經典電影，但隨後有20年無戲可拍，今天則是以「媽的多重宇宙」獲頒殊榮。

出身越南難民的他聽到自己得獎後眼淚奪眶而出，他接著上台，站在好萊塢A咖面前親吻著手上的小金人。

「我的旅程從一艘船開始。」他說：「我在難民營待了一年，不知怎麼的，我來到了好萊塢最大的舞台。」

51歲的他說：「這樣的故事照說只發生在電影之中。我真不敢相信發生在我身上。這就是美國夢啊。」

關繼威（右起）、潔美李寇蒂斯以「媽的多重宇宙」分別奪下奧斯卡最佳男、女配角獎，在後台開心合影。（美國影藝學院提供）

女配角方面，潔美李寇蒂斯以「月光光心慌慌」（Halloween）等恐怖片起家，今天則是以「媽的多重宇宙」中的稅務員獲獎。

64歲的她抬頭看著天，眼睛泛著淚向她同樣也曾入圍奧斯卡的已故雙親湯尼寇蒂斯（Tony Curtis）以及珍娜李（Janet Leigh）說：「我剛得了奧斯卡獎了。」

最佳男主角獎則頒給「我的鯨魚老爸」（The Whale）的布蘭登費雪（Brendan Fraser）。

布蘭登費雪12日以「我的鯨魚老爸」獲頒奧斯卡金像獎最佳男主角獎。（路透社）

獨立製片公司A24今天就靠著「媽的多重宇宙」以及「我的鯨魚老爸」拿下9座獎，傲視群雄。

在去年奧斯卡盛會發生威爾史密斯（Will Smith）狠甩克里斯洛克（Chris Rock）巴掌事件後，本屆盛會有一支危機應變小組待命，防範任何可能的插曲。

主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）開場獨白時，還拿去年現場觀眾對巴掌事件的反應開玩笑。

他告訴台下群星說：「如果典禮期間發生任何出乎預料或暴力的事件，記得重複各位去年的行為：什麼也不做。」他又說：「或許給攻擊者一個擁抱。」（譯者：蔡佳敏/核槁：林治平）1120313