印度電影雙雄起義主題曲 獲奧斯卡原創歌曲獎[影]

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影片來源：Lahari Music | T-Series

（中央社記者林行健新德里13日專電）第95屆奧斯卡頒獎典禮於洛杉磯當地時間12日登場，印度電影「雙雄起義」（RRR）主題曲Naatu Naatu獲最佳原創歌曲獎，是第一首贏得這項殊榮的印度電影主題曲，印度總理莫迪推文祝賀。

此外，印度紀錄片「小象守護者」（The Elephant Whisperers）贏得本屆奧斯卡金像獎的最佳紀錄短片，講述一對印度原住民情侶致力照顧孤兒小象的故事。這也是印度紀錄短片首次獲奧斯卡獎。

Naatu Naatu在印度方言德拉古語（Telugu）中，是「舞、舞」的意思，作曲者基拉瓦尼（MM Keeravani）與作詞者昌德拉鮑斯（Chandrabose）共同登台領獎。

基拉瓦尼發表得獎感言時說，從小聽木匠兄妹樂團（The Carpenters）的歌長大，沒想到如今也能登上奧斯卡的頒獎台，「我只有一個希望…雙雄起義要奪獎，讓每一個印度人感到驕傲，讓我登到世界巔峰」。

印度歌手席普里古尼（Rahul Sipligunj）與拜拉瓦（Kalaa Bairavaa）現場演出這首洗腦神曲的踢腳舞。

Naatu Naatu是第一首贏得奧斯卡最佳原創歌曲獎的印度電影主題曲。雖然2009年電影「貧民百萬富翁」（Slumdog Millionaire）的印度語主題曲「勝利」（Jai Ho）也曾獲同一獎項，但「貧民百萬富翁」是一部英國電影。

本屆奧斯卡最佳原創歌曲獎的其他被提名歌曲包括：「女人的故事」（Tell It Like a Woman）主題曲Applause、「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun Maverick）主題曲Hold My Hand、「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）的Lift Me Up，以及「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）的This is a Life。

印度史詩動作片「雙雄起義」在奧斯卡獎之前也贏過多個電影獎項，包括第80屆金球獎最佳原創歌曲、第47屆土星獎最佳外語片。

莫迪今天推文，為這兩部電影獲獎表示祝賀，並說印度電影已走向世界，印度舉國與有榮焉，同時強調人類與大自然共存的重要性。

印度在國際上的政治與經濟影響力提升，影視文化能見度同樣上升，除了早年的「三個傻瓜」、「我的冠軍女兒」、「巴霍巴利王」、「廁所愛情故事」等電影，近年的印度片「白老虎」、「孟買女帝」也都因反映出印度的文化與社會狀況而收獲知名度。（編輯：馮昭）1120313