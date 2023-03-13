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納瓦尼紀錄片奪奧斯卡 妻：夢想你自由的那一天

2023/3/13 13:32
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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）第95屆奧斯卡獎頒獎典禮今天登場，講述俄羅斯異議人士納瓦尼險因中毒喪命、而後又入獄的「納瓦尼事件簿」獲頒最佳紀錄長片。納瓦尼的妻子致詞時向丈夫喊話，盼他堅強。

法新社報導，加拿大導演羅赫（Daniel Roher）執導的這部作品聚焦納瓦尼（Alexei Navalny）的政治崛起，以及他在2020年前往西伯利亞時遭神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）攻擊和後續調查。納瓦尼是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在國內最知名的批評者。

羅赫發表得獎感言時說道：「今晚，有一個人無法與我們同在，就是目前仍被單獨監禁的俄羅斯反對派領導人納瓦尼。我想確保我們完全正確地理解他的主張，即蒲亭在烏克蘭發動不公正的侵略戰爭。」

46歲的納瓦尼因挪用公款遭定罪，過去兩年被關押在莫斯科郊區一所戒備森嚴的監獄；他指控蒲亭是神經毒劑攻擊的幕後黑手。

納瓦尼的妻子納瓦納亞（Yulia Navalnaya）說：「我的丈夫因為說實話而入獄，我的丈夫是為了捍衛民主而入獄。」

她也向丈夫喊話：「我夢想著你重獲自由的那一天，我們的國家也將得到自由。保持堅強，我的愛人。」

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「納瓦尼事件簿」（Navalny）2022年1月在日舞影展（Sundance Film Festival）首映，上個月奪下英國影藝學院電影獎（BAFTA）最佳紀錄片獎。

這部作品今天擊敗「在牠們的凝視之間」（All That Breathes）、「所有的美麗與血淚」（All the Beauty and the Bloodshed）、「熊熊愛火」（Fire of Love）和「碎片之家」（A House Made of Splinters），獲得奧斯卡獎肯定。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1120313

#納瓦尼
#蒲亭
#羅赫
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