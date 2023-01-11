關繼威奪金球獎男配角 童星出身感謝史蒂芬史匹柏當年選中他[影]

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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）第80屆金球獎頒獎典禮今天在美國加州洛杉磯盛大回歸，在越南出生、有華人血統的美國影星關繼威以他在「媽的多重宇宙」中的演出獲頒最佳男配角獎。

美國有線電視新聞網（CNN）提到，51歲的關繼威在「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）之前，最知名的作品要回溯大約40年。

童星出身的關繼威曾接演大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）1984年推出的印第安那瓊斯系列片「魔宮傳奇」（Indiana Jones and the Temple of Doom），得到與「福伯」哈里遜福特（Harrison Ford）合作的機會，隔年接著演出80年代經典冒險片「七寶奇謀」（The Goonies）。

關繼威上台領獎時說：「我從小就被教導永遠不要忘記自己的根，且要永遠記住是誰給了我第一個機會。」

「我很高興今晚在這裡見到史蒂芬史匹柏。史蒂芬，謝謝你！當我身為童星在『魔宮傳奇』展開職業生涯時，覺得自己非常幸運能夠被選中。」

「隨著年紀增長，我開始懷疑自己是不是單純運氣好。這麼多年下來，我深怕自己不能更進一步，害怕無論做什麼都無法超越小時候的成就。謝天謝地，30多年後，還有兩個人想起了我，他們記得那個孩子，並給了我再試一次的機會。」

「媽的多重宇宙」在本屆金球獎共入圍6項，包括主角楊紫瓊入圍音樂喜劇類最佳女主角獎。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1120111