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楊紫瓊金球獎封后聊初到好萊塢 遭音樂催下台開嗆[影]

2023/1/11 11:21（1/11 11:47 更新）
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女星楊紫瓊憑藉「媽的多重宇宙」勇奪金球獎音樂或喜劇類最佳女主角獎。（路透社）
女星楊紫瓊憑藉「媽的多重宇宙」勇奪金球獎音樂或喜劇類最佳女主角獎。（路透社）
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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）女星楊紫瓊今天憑藉「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）在美國加州勇奪金球獎音樂或喜劇類最佳女主角獎，上台領獎時回憶起初到好萊塢際遇。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）和今日美國報（USA Today）報導，楊紫瓊上台領獎時捧著獎座說：「我只想站在這裡，消化這所有的一切。40年來我不曾放手。」

「能到今天這一步，著實是了不起的一段旅程和令人難以置信的一戰，但我認為這是值得的。」

她回憶了早年第一次到好萊塢的際遇時說：「我記得我新來乍到好萊塢時，簡直是夢想成真，直到我到了之後…有人問我會不會說英語。我回說會啊，搭機到這裡大概要13小時，所以我就學會了。」

楊紫瓊闖蕩演藝圈多年，作品無數，贏得在場人士的鼓掌致意。剛過60歲生日的她今天表示，隨著年歲增長，演出機會似乎也少了。

「有陣子我心想，『小姐，你這輩子已相當有成就了，已與多位業界響噹噹人物合作過…很不錯了』。」她說，接著就出現「媽的多重宇宙」這項「恩賜」。

她話還沒說完，台下鋼琴師已經奏樂暗示她該下台一鞠躬，她說：「啊閉嘴啦，我可是可以痛扁你一頓的喔。」

楊紫瓊頭一次入圍金球獎就奪獎，今天與她爭奪音樂或喜劇類最佳女主獎的演員包括「哈里斯夫人去巴黎」（Mrs. Harris Goes to Paris）的蕾絲莉蔓薇爾（Lesley Manville）、「巴比倫」（Babylon）的瑪格羅比（Margot Robbie）、「五星饗魘」（The Menu）的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），以及「祝你好運，里奧格蘭德」（Good Luck To You, Leo Grande）的艾瑪湯普遜（Emma Thompson）。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1120111

#楊紫瓊
#好萊塢
#金球獎
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