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金球獎第80屆主要得獎名單

2023/1/11 14:08（1/11 14:50 更新）
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圖為第80屆金球獎音樂或喜劇類女主角得主楊紫瓊（左）與男主角得主柯林法洛（右）。（路透社）
圖為第80屆金球獎音樂或喜劇類女主角得主楊紫瓊（左）與男主角得主柯林法洛（右）。（路透社）
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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）第80屆金球獎頒獎典禮（Golden Globe Awards）今天在加州洛杉磯落幕，以下為主要得獎名單。

※ 電影類

●劇情類最佳影片：「法貝爾曼」（The Fabelmans）

●戲劇類最佳男主角：奧斯汀巴特勒（Austin Butler）／「貓王艾維斯」（Elvis）

●戲劇類最佳女主角：凱特布蘭琪（Cate Blanchett）／「TÁR塔爾」（Tar）

●音樂或喜劇類最佳影片：「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）

●音樂喜劇類最佳男主角：柯林法洛（Colin Farrell）／「伊尼舍林的女妖」

●音樂喜劇類最佳女主角：楊紫瓊／「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）

●最佳男配角：關繼威／「媽的多重宇宙」

●最佳女配角：安琪拉貝瑟（Angela Bassett）／「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）

●最佳導演：史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）／「法貝爾曼」

●最佳劇本：馬丁麥多納（Martin McDonagh）／「伊尼舍林的女妖」

●最佳動畫片：「吉勒摩．戴托羅之皮諾丘」（Guillermo del Toro's Pinocchio）

●最佳非英語片：「阿根廷，1985」（Argentina, 1985）

影片來源：環球影片 官方頻道
影片來源：二十世紀影業
影片來源：台北双喜電影 A Really Happy Film -Taipei
影片來源：環球影片 官方頻道
影片來源：MarvelTW

※ 電視類

影集「龍族前傳」拿下最佳戲劇類影集。（圖取自facebook.com/houseofthedragon）
影集「龍族前傳」拿下最佳戲劇類影集。（圖取自facebook.com/houseofthedragon）

●最佳戲劇類影集：「龍族前傳」（House of the Dragon）

●戲劇類影集最佳男主角：凱文科斯納（Kevin Costner）／「黃石」（Yellowstone）

●戲劇類影集最佳女主角：辛蒂亞（Zendaya）／「高校十八禁」（Euphoria）

●最佳喜劇音樂類影集：「小學風雲」（Abbott Elementary）

●喜劇音樂類影集最佳男主角：傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）／「大熊餐廳」（The Bear）

●喜劇音樂類影集最佳女主角：昆塔布倫森（Quinta Brunson）／「小學風雲」

●電視最佳男配角：泰勒詹姆斯威廉姆斯（Tyler James Williams）／「小學風雲」

●電視最佳女配角：茱莉亞加納（Julia Garner）／「黑錢勝地」（Ozark）

●最佳迷你影集或電視電影：「白蓮花大飯店」（The White Lotus）

●迷你影集或電視電影最佳男主角：伊凡彼得斯（Evan Peters）／「食人魔達默」（Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story）

●迷你影集或電視電影最佳女主角：亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）／「新創大騙局」（The Dropout）（譯者：蔡佳敏）1120111

影片來源：Netflix Asia
影片來源：Hulu
#金球獎
#楊紫瓊
#關繼威
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