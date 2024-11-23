金馬61典禮亮點阿部寬關繼威任頒獎人 劉冠廷首度挑梁主持
2024/11/23 10:07（11/23 11:08 更新）
（中央社記者王心妤台北23日電）第61屆金馬獎今天晚間在台北流行音樂中心登場，除有首名泰國籍影帝入圍者萬洛隆甘迦將與演員喜翔、張震較勁，日本影帝阿部寬、演員許光漢和吳慷仁都將頒獎，成為不同亮點。
除打破紀錄的泰國演員萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）角逐影帝，也有多部中國導演執導作品，包含「漂亮朋友」、「沃土」與「一部未完成的電影」角逐獎項，其中「漂亮朋友」搶先奪下「觀眾票選最佳影片獎」，導演耿軍也帶演員演員徐剛、薛寶鶴、王梓行及張迅訪台參與盛會。
頒獎人部分，除阿部寬，以電影「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）摘奧斯卡獎男配角獎的關繼威也到台灣辦大師課和頒獎，還有服役中的許光漢及與中國經紀公司簽約的吳慷仁都將擔任頒獎人，而歷任影后楊貴媚、吳君如、林嘉欣及謝盈萱等7人也會頒獎為典禮增色。
另一亮點是與金馬獎淵源頗深的實力派演員劉冠廷首度挑梁主持頒獎典禮，劉冠廷曾任遞獎大使，並獲頒2座最佳男配角獎。劉冠廷表示，做夢也沒想到能主持金馬獎，相當期待會有什麼表現。
表演陣容也是亮點，金曲歌后魏如萱、歌手黃宣、9m88、王若琳、安溥、拉縴人少年兒童合唱團都將登台演唱，演員劉若英則會如「藏鏡人」般為典禮唸出入圍者名單，以聲音陪伴入圍者和觀眾。
金馬獎星光大道下午5時30分登場，頒獎典禮晚間7時起，觀眾可鎖定台視頻道收看直播，網路直播由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。（編輯：李明宗）1131123
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