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鄭佩佩獲金馬終身成就獎 李安：不可多得一代女俠
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11歲鄭又菲演癌童奪金馬新演員 淚謝魏德聖給機會

2024/11/23 20:29（11/23 20:38 更新）
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第61屆金馬獎頒獎典禮23日晚間在台北流行音樂中心盛大展開，最佳新演員由童星鄭又菲（圖）成功擊敗各路強敵奪得。中央社記者徐肇昌攝 113年11月23日
第61屆金馬獎頒獎典禮23日晚間在台北流行音樂中心盛大展開，最佳新演員由童星鄭又菲（圖）成功擊敗各路強敵奪得。中央社記者徐肇昌攝 113年11月23日
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（中央社記者洪素津台北23日電）11歲演員鄭又菲在電影「BIG」飾演癌症病童，獲得金馬獎最佳新演員獎，她領獎時激動落淚，並表示感謝魏德聖導演給她演出機會，未來會繼續拍戲，挑戰更多不同角色。

曾敬驊、袁澧林今天頒發最佳新演員獎，曾敬驊也回想起自己過往經驗，笑稱自己很緊張，也很想上台領獎，也很想當好的演員，而新演員就是都往這個方向邁進。今年年度新演員，由年僅11歲的鄭又菲獲獎。

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11歲的鄭又菲在電影「BIG」飾演癌症兒童，她為戲劇理光頭，今年也靠這部電影在台北電影獎獲得最佳新演員，這次在金馬獎再下一城、獲得最佳新演員獎，她領獎時激動落淚，勉勵自己繼續拍戲。

鄭又菲感謝魏德聖給她這個角色，也透露：「第一次看到自己光頭的樣子，謝謝『BIG』大家庭和工作人員照顧，謝謝爸媽給我鼓勵和支持，未來我會繼續演戲，挑戰更多不同的角色」。（編輯：龍柏安）1131123

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