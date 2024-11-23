攝影師林文錦獲金馬終身成就獎 朱延平：他的雙眼是台灣電影史[影]

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（中央社記者王心妤台北23日電）攝影師林文錦獲第61屆金馬獎終身成就獎，引言人朱延平今天回憶林文錦曾在片場被燒傷，卻忍痛拍完才送醫。林文錦表示，年輕扛60公斤攝影機都不是難事，但今天卻覺得獎座好重。

引言人朱延平今晚表示，林文錦半世紀以來拍台語片、愛情片也拍戰爭片，經手過200多部作品，「他的一雙眼睛就是台灣電影史。」朱延平回憶，林文錦拍「八百壯士」時，現場有爆破汽油燒起來，他卻忍著疼痛，拍完才去醫院治療，之後又很快回到片場。

林文錦今天登台後表示，年輕時扛著60公斤的攝影機在沙灘上拍外景都沒問題，但今天拿著金馬獎卻覺得好重，且能從每部作品都賺錢的導演朱延平手上拿獎，是光榮的事。

林文錦唱出「感恩的心，感謝有你」，以此感謝愛好、關心、支持台灣電影的觀眾，因為有觀眾，金馬才能奔馳半世紀以上。

他也感謝過去的工作夥伴，如今天參加典禮的文化部長李遠、金馬執委會主席李屏賓，「這個獎是屬於大家、工作夥伴的，因為日夜不分、風吹日曬呈現出來的榮耀，是所有工作夥伴的，成就是大家的。我今天不過是代表大家領這個獎，我做到了！謝謝大家！」（編輯：謝雅竹）1131123