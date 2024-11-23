攝影師林文錦獲金馬終身成就獎 朱延平：他的雙眼是台灣電影史[影]
2024/11/23 22:04（11/23 22:18 更新）
（中央社記者王心妤台北23日電）攝影師林文錦獲第61屆金馬獎終身成就獎，引言人朱延平今天回憶林文錦曾在片場被燒傷，卻忍痛拍完才送醫。林文錦表示，年輕扛60公斤攝影機都不是難事，但今天卻覺得獎座好重。
引言人朱延平今晚表示，林文錦半世紀以來拍台語片、愛情片也拍戰爭片，經手過200多部作品，「他的一雙眼睛就是台灣電影史。」朱延平回憶，林文錦拍「八百壯士」時，現場有爆破汽油燒起來，他卻忍著疼痛，拍完才去醫院治療，之後又很快回到片場。
林文錦今天登台後表示，年輕時扛著60公斤的攝影機在沙灘上拍外景都沒問題，但今天拿著金馬獎卻覺得好重，且能從每部作品都賺錢的導演朱延平手上拿獎，是光榮的事。
林文錦唱出「感恩的心，感謝有你」，以此感謝愛好、關心、支持台灣電影的觀眾，因為有觀眾，金馬才能奔馳半世紀以上。
他也感謝過去的工作夥伴，如今天參加典禮的文化部長李遠、金馬執委會主席李屏賓，「這個獎是屬於大家、工作夥伴的，因為日夜不分、風吹日曬呈現出來的榮耀，是所有工作夥伴的，成就是大家的。我今天不過是代表大家領這個獎，我做到了！謝謝大家！」（編輯：謝雅竹）1131123
影片來源：TGHFF
延伸閱讀鄭佩佩獲金馬終身成就獎 李安：不可多得一代女俠楊貴媚金鐘後再摘金馬女配角 感性吐露當影后就是努力再努力施名帥獲最佳男配角 高喊我是演員也是造夢人「金馬獎是我的」噴畫大師李錫堅獲頒金馬獎傑出工作者 17歲入行「一輩子堅持做好一件事」11歲鄭又菲演癌童奪金馬新演員 淚謝魏德聖給機會金馬61關繼威許光漢紅毯掀轟動 張艾嘉金西裝、吳君如黑白禮服亮相【圖輯】吳君如許光漢頒獎台上「接吻」 金馬典禮掀高潮全場嗨翻[影]劉冠廷空降北流 諧音哏介紹金馬入圍者逗趣開場[影]
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
楊貴媚金鐘後再摘金馬女配角 感性吐露當影后就是努力再努力