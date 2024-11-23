婁燁4度入圍首奪金馬最佳導演 感謝劇組共度艱難時光
2024/11/23 23:17（11/23 23:48 更新）
（中央社記者葉冠吟台北23日電）中國導演婁燁以電影「一部未完成的電影」獲得第61屆金馬獎最佳導演，由妻子、監製馬英力代為領獎，感謝劇組所有夥伴共度艱難時光，期待大家都喜歡電影、繼續做電影。
婁燁過去以「浮城謎事」、「推拿」、「風中有朵雨做的雲」3度提名金馬獎最佳導演，今年再以「一部未完成的電影」第4度角逐同獎項，終於獲得肯定。他的妻子也是本片監製馬英力代丈夫從頒獎人日本影帝阿部寬、金馬影后張艾嘉手中接過獎座。
馬英力今晚代婁燁感謝大家，並唸出他準備的感言。婁燁感謝金馬獎與各位評審，這部作品是他從影以來最特別的一次導演工作，很榮幸也驕傲在那個特別的時期，和他的主創演員與所有參與者，共同度過艱難的時光、一起拍這部電影。
婁燁說：「這是所有參與者的共同榮耀，這個獎是對他們的感謝和致敬，謝謝所有的參與者、謝謝所有的電影人。」
馬英力最後也開心分享，因為這個獎，「一部未完成的電影」將於12月20日在台灣上映，歡迎大家到電影院支持，「希望大家能喜歡電影，能繼續做電影」。
「一部未完成的電影」以偽紀錄片型態，描述2020年初一個電影劇組在武漢附近重聚，準備繼續拍攝一部10年前未完成的影片，但是隨著各地進入封城狀態，不得不面對意想不到的挑戰。（編輯：唐聲揚）1131123
影片來源：Coproduction Office
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